Ariel Galeano, nuevo director técnico de Guaraní

Un día después de la salida del “Pipi”, Leandro Romagnoli, por diferencias con la directiva, Guaraní designó al joven Ariel Galeano como su reemplazante.

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Galeano, de 29 años, tiene una importante trayectoria en el fútbol, pese a su corta edad. Su “boom” fue en Libertad, entre el 2023 y parte del 2024.

Con el “Guma”, el orientador logró cuatro trofeos, dos de Liga (Clausura 2023 y Apertura 2024), más Copa y Supercopa Paraguay 2023.

Durante su estadía como conductor principal del club del barrio Las Mercedes, el profesional tuvo 48 partidos, de los cuales ganó 25, empató 15 y perdió 8.

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Galeano condujo además al Fulgencio Yegros de Ñemby, River Plate (el Kelito), 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, PAS Giannina de Grecia, Lodz de Polonia, entre otros clubes.

En la primera fecha del campeonato Clausura 2026, Guaraní enfrentará al Sportivo Luqueño el próximo domingo 26, en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 18:30.