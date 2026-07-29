Guaraní incorpora a canterano liberteño

Con el torneo Clausura 2026 en plena marcha, Guaraní sigue rearmando su plantilla, necesitando hilar victorias para sostener el ciclo del joven entrenador Ariel Galeano. El Legendario enfrenta este jueves a San Lorenzo, en la Ciudad Universitaria, a las 18:30, por la segunda fecha.

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Ángel Jesús Ibarra Ramírez llega al club del barrio Pinozá a pedido del técnico aborigen. Tiene 23 años, se desempeña como segundo marcador central (es decir por izquierda) y como hecho llamativo, no registra ningún partido en Primera, en materia de Liga.

En 2025, Ibarra fue cedido a Recoleta FC, en el que prácticamente pasó desapercibido. Tuvo una sola presentación, en la Copa Paraguay, en el conjunto alternativo del Canario.

Además de Ángel Jesús, el aborigen incorporaría a otro jugador surgido en la cantera liberteña y que lleva un largo recorrido detrás del balón. Se trata del lateral-volante zurdo Rodrigo Alborno Ortega (32), últimamente en Rubio Ñu.

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Alborno ya estuvo en Guaraní, en el lejano 2019, registrando solo dos presentaciones con la casaca aurinegra, bajo la conducción técnica del argentino Gustavo Costas.