Guaraní
14 de agosto de 2026 a la - 13:15

Gaspar Servio fue separado en Guaraní luego de la eliminación de la Copa Paraguay 2026

Once jugadores del Club Guaraní lucen camisetas amarillas y negras, sonriendo en el estadio con banners de apoyo en el fondo.
Los jugadores de Guaraní posan para la foto previa al partido de los 16avos de final de la Copa Paraguay 2026 contra Sportivo Iteño en el estadio de Óscar Hugo Sosa.@CopaParaguayAPF