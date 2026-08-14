Diego Gómez renovó con Brighton por cinco temporadas.

Diego Gómez renovó con Brighton & Hove Albion: el nuevo vínculo del futbolista paraguayo con el club inglés es por cinco temporadas con la opción de extender por una más. “¡Nos complace anunciar que Diego Gómez ha firmado un nuevo contrato de cinco años con el Albion, con la opción de un año adicional!“, publicaron las Gaviotas en las redes.

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Gómez llegó al fútbol inglés procedente del Inter Miami de la Major League Soccer. Desde enero de 2025, el canterano de Libertad disputó 56 partidos y marcó 10 tantos entre todas las competiciones que jugó con Brighton, siendo un futbolista muy importante para el entrenador Fabián Hurzeler, quien por su parte, no tuvo en cuenta a Julio Enciso.

Diego Gómez y la renovación con Brighton por cinco temporadas