El balance de Ariel Galeano tras el empate en Pedro Juan Caballero

Consultado sobre el valor del empate, Galeano analizó la jerarquía del rival de turno y rememoró su pasado profesional en la institución pedrojuanina, destacando lo difícil que resulta sumar en condición de visitante. “Enfrentamos al puntero del campeonato hasta hoy, momentáneamente. Yo creo que es un equipo que está trabajado hace bastante tiempo, un equipo que ya con el cuerpo técnico anterior tenía a la gente que hoy está al mando del cuerpo técnico actual. Tiene una línea de trabajo que con los años se ha vuelto muy fuerte y, así también, con las incorporaciones que están teniendo año tras año. No por nada, está en la parte alta de la tabla. Venir acá, es sumamente difícil por lo que es el viaje; a mí me ha tocado venir muchas veces —he trabajado aquí en 2 de Mayo como entrenador años atrás— y, bueno, sé lo que es jugar acá, sé lo complicado que se torna un poco llegar a disputar partidos en este hermoso escenario”.

Lea más: El 2 de Mayo deja pasar la chance de recuperar el liderazgo del Clausura

Pese a rescatar el orden táctico, el técnico aurinegro señaló que la ansiedad por romper el esquema rival les costó la posesión en varios pasajes del encuentro, facilitando las transiciones del adversario. “Yo creo que hay cosas muy buenas, hay otras por corregir. Siempre los partidos 90 minutos tienen esto: que de repente uno termina los partidos con sabores agridulces, porque siempre hay cosas buenas y siempre hay cosas que realmente se tienen que corregir. Yo creo que el equipo, en cierto modo, se apuró en varias ocasiones para tratar de romper el esquema de 2 de Mayo; eso hizo que por ahí perdamos pelotas a veces rápido. A veces, cuando parecía muy clara las acciones de ataque, perdíamos un poco rápido y recibíamos transiciones. De más está decir que enfrentamos a un gran equipo que se lo ve bien trabajado también y que eso hizo también que a nosotros se nos torne difícil el partido”.

Hacia el cierre, Galeano ponderó la calidad de las ocasiones generadas cuando el equipo logró bajar las revoluciones con el balón, y enfatizó que, al llevar apenas un mes de trabajo conjunto, el tiempo de rodaje será clave para consolidar la idea de juego. “Tuvimos muy buenas chances de gol; los dos equipos tuvieron chances de gol, pero considero que las nuestras tuvieron muy buena calidad en la ejecución y en la construcción de esas acciones. Me parece que cuando bajamos revoluciones con pelota, somos un equipo que sabe dañar muy bien y, cuando nos apuramos, como que perdemos por ahí la pelota o se divide muy rápido”.

Finalmente, el estratega hizo hincapié en el margen de mejora que posee su plantilla y en la disciplina táctica sin balón que lograron plasmar en condición de visitante. “Somos un equipo en construcción, somos un equipo que tiene un mes trabajando juntos; por ahí también necesitamos un poco más de tiempo para que las ideas se vayan consolidando, para que el equipo vaya terminando de crecer, porque aún estamos en un trayecto en el cual necesitamos que vayan corriendo los partidos; así el equipo también se va sintiendo más suelto a la hora de jugar con pelota. Y sin pelota, con un esquema muy bien trabajado del rival, creo que fuimos bastante ordenados: no le permitimos a 2 de Mayo tener muchos pases filtrados en mitad de cancha, a la espalda de nuestros volantes, y ese era un objetivo también sin pelota”.