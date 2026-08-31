Guaraní encamina el retorno de un consagrado

Luego del empate del domingo contra el Sportivo Ameliano 1-1, en Santísima Trinidad, Guaraní decidió prescindir de los servicios del joven entrenador Ariel Galeano, de 29 años.

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Con el defenestrado profesional, el Cacique tuvo ocho partidos, con un balance de dos victorias, tres empates y tres derrotas, incluyendo la dolorosa eliminación de la Copa Paraguay a manos del Sportivo Iteño, de la tercera categoría de nuestro fútbol.

La dirigencia aurinegra, encabezada por Emilio Daher Acuña, eligió a Francisco Javier Arce para la orientación del plantel. El estratega sobrepasa por lejos en números a los otros candidatos, Julio César Cáceres y Felipe Giménez, “Felipep”.

A falta de oficialización, “Chiqui” Arce cumplirá su tercer ciclo como conductor del Legendario. El primero fue entre febrero y agosto de 2016, dejando el cargo para dirigir a la selección paraguaya, tras 23 juegos con el club del barrio Pinozá, con un balance de 12 victorias, cinco igualdades y seis caídas.

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La segunda etapa de Arce en la “tribu” fue de marzo de 2024 a junio de 2025, con 63 cotejos dirigidos, de los cuales ganó 28, empató 20 y perdió 15.

El deportista, natural de Paraguarí, fue campeón como entrenador de Cerro Porteño, en tres oportunidades, además con Olimpia, en una oportunidad, además de lograr el títulos de la División Intermedia 2008 con Rubio Ñu y el ascenso al círculo privilegiado.

La octava ronda del campeonato Clausura se disputará entre semana. Guaraní animará el miércoles el añejo clásico contra Olimpia, en el Defensores del Chaco, a las 18:30.