Chiqui Arce: “Cuando tengamos que buscar, vamos a salir a buscar”

Francisco “Chiqui” Arce inició una nueva etapa al frente de Guaraní y prácticamente no tuvo tiempo para preparar su debut. El entrenador fue presentado oficialmente y este miércoles tendrá su primer desafío, nada menos que ante Olimpia.
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Arce reconoció que el regreso se produjo de manera rápida, pero se mostró entusiasmado con la posibilidad de volver a trabajar. “Estamos muy felices por volver a trabajar. Estamos muy, muy entusiasmados”, manifestó en diálogo con Cardinal Deportivo.
El técnico explicó que durante los cuatro meses que estuvo sin dirigir aprovechó para mantenerse actualizado y observar partidos de diferentes categorías.
“Miramos fútbol en estos cuatro meses que no trabajamos. No solo a Olimpia, hemos visto prácticamente todos los partidos, Intermedia, Primera, todo bicho que caminaba estábamos mirando”, comentó entre risas.
Sobre el rival de este miércoles, Arce señaló que Olimpia tiene una identidad definida y que Guaraní deberá estar preparado tanto para defender como para atacar.
“Lo conocemos, tienen una forma muy definida de jugar y tenemos que sostener en lo defensivo y también tratar de hacerles daño cuando tengamos la pelota”, explicó.
Sin renunciar a la propuesta
Consultado sobre si imagina un partido en el que Guaraní tenga que replegarse y apostar principalmente al contragolpe, Arce evitó anticipar un planteamiento específico debido al escaso tiempo de trabajo.
Sin embargo, dejó clara su intención de no convertir al equipo en un conjunto exclusivamente defensivo.
“Nos da un poco de no buena vibra estar todo el tiempo defendiendo. Cuando tengamos que buscar, vamos a salir a buscar. Si hay que presionar alto, vamos a presionar alto. Si tenemos que defender, nos vamos a tener que defender con todo”, sostuvo.
Y agregó: “Nosotros tenemos que buscar hacer daño; si no, no vamos a tener chance de ganar”.
El regreso a un lugar conocido
Arce vuelve a Guaraní un año y cinco meses después de su anterior salida. El entrenador recordó que su ciclo anterior dejó una base que posteriormente fue aprovechada por otros técnicos.
“Estamos de vuelta para continuar algo, en gran parte que ya hemos hecho. Otra gente le dio una secuencia muy importante, especialmente Víctor, cuando llegó, encontró lo que hicimos nosotros y casi campeonó”, señaló.
También recordó que en 2016 ocurrió algo similar, cuando Daniel Garnero tomó el equipo y terminó conquistando el título.
“Estamos en un lugar que queremos mucho, donde nos tratan muy bien. Estamos muy felices por volver a trabajar”, expresó.
Elogios para Nelson Haedo
Consultado sobre el buen momento de Libertad bajo la conducción de Nelson Haedo Valdez, Arce evitó entrar en comparaciones con su anterior ciclo en el Gumarelo, aunque destacó el trabajo del actual entrenador.
“No quiero andar porque ya hablé de eso y ahora estoy en otro lugar”, aclaró.
De todos modos, resaltó: “Me pone contento porque Libertad merece, se prepara para eso, tiene todo. Y me pone contento por un entrenador nuevo, joven, con percha, con chapa, con carácter. Se nota que tiene ideas interesantes y consigue transmitir a su plantel”.
Recalde, una alternativa ofensiva
Arce también se refirió a Jorge “Pollo” Recalde, quien ya estuvo en el banco de suplentes el último fin de semana y podría tener un papel importante en su nuevo ciclo.
“Ya estuvo en el banco, está bien, se lo ve bien”, comentó.
El entrenador reconoció que Guaraní tiene dificultades en la posición de centrodelantero y que Recalde podría ser utilizado allí pese a no ser su puesto natural.
“Tenemos dificultades con los centros delanteros, prácticamente uno solo. Él no es, pero puede dar una mano, así como nos pasó en Libertad también, que teníamos inconvenientes y cuando jugó lo hizo bien. Seguramente en este tiempo cercano lo vamos a utilizar en esa posición”, adelantó.
Sobre la posibilidad de recuperar al futbolista en plenitud, Arce destacó el rol que tienen los entrenadores en ese proceso.
“Los entrenadores, obviamente liderando y estando cerca, entendiendo y dando chances, tenemos todo que ver”, afirmó.
Y sobre Recalde agregó: “Es un muchacho que conocemos muy bien, un futbolista ya con mucha experiencia, alguien que se dona mucho, que está muy preocupado por los otros, por sí mismo también, y tiene mucha calidad. Si llega a poder estar a nivel, que estoy seguro que lo va a hacer, nos va a ayudar muchísimo”.