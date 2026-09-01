Servio recurrirá a la FIFA por despido injustificado

El miércoles 12 de agosto se inició el conflicto entre Guaraní y Gaspar Servio, tras la sorpresiva eliminación del Cacique de la Copa Paraguay a manos del Sportivo Iteño, que lo venció por 2-1 en juego celebrado en el estadio de Atlántida, en Chaco’i, departamento de Villa Hayes.

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El guardameta argentino, de 34 años, habría hecho duros cuestionamientos al entonces entrenador Ariel Galeano, de 29, con el que mantuvo una fuerte discusión. El orientador hizo el inmediato informe a la directiva, encabezada por Emilio Daher Acuña, que determinó el juez instructor y el sumario que determinó que la falta del atleta era pasible de despido justificado.

“Gaspar no tiene otra alternativa que demandar al club ante la FIFA”, expresó al Cardinal Deportivo el abogado Eduardo Martins, quien considera que “es una rescisión sin justa causa y tendrá consecuencias, como pagar todo el contrato del jugador hasta diciembre de 2027 y una sanción económica”.

El profesional del derecho, obviamente listo para el largo litigio, considera que “el club dice un sumario; para nosotros es un simulacro. Contrataron un abogado para hostigarlo”, manifestó.

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Martins fue claro. “No hay ninguna prueba; no hubo violencia ni insultos” puntualizó.

De acuerdo a los datos, dentro de la acalorada discusión, el entrenador le habría refregado los títulos obtenidos con Libertad, lo que enervó más a Gaspar, por lo que se dio cara a cara, que no pasó a la línea de los golpes.

Lo cierto es que el Legendario del Barrio Pinozá despidió al jugador y poco tiempo después al técnico, por malos resultados, contratando a Miguel Martínez para cubrir la portería de la “tribu”, y a Francisco “Chiqui” Arce para la conducción técnica.