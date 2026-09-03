Guaraní oficializa la salida del portero Gaspar Servio

La medida se da en un momento institucional y deportivo delicado para la entidad de Dos Bocas, golpeada recientemente tras quedar sorpresivamente al margen de la Copa Paraguay frente al Sportivo Iteño, en el encuentro disputado el 12 de agosto por los dieciseisavos de final, un resultado catalogado como uno de los grandes golpes del certamen.

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Si bien los motivos exactos que originaron la medida interna no fueron divulgados por la institución en resguardo de los involucrados, el trasfondo de la decisión apunta a una presunta conducta inapropiada vinculada al ciclo del anterior entrenador, Ariel Galeano, recientemente destituido a raíz de los malos resultados. Con esta determinación, el club prescinde de uno de los futbolistas que supo tener mayor peso y liderazgo dentro del vestuario.

A través de un comunicado oficial emitido por sus canales institucionales, la Comisión Directiva detalló los puntos centrales de la medida adoptada:

Para dar por concluido el vínculo contractual, el club informó la medida adoptada por sus autoridades: “El Club Guaraní comunica a sus socios, a sus hinchas y a la opinión pública que la Comisión Directiva de la institución resolvió dar por terminado, con causa justificada, el contrato de trabajo deportivo profesional que la vinculaba con el futbolista Gaspar Andrés Servio”.

Al detallar el marco legal y formal del proceso interno, la institución precisó cómo se desarrolló la investigación: “La decisión es el resultado de un sumario disciplinario iniciado el 14 de agosto de 2026 y sustanciado conforme al régimen previsto en el contrato suscripto entre las partes, con plena garantía del derecho a la defensa”.

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Ante las especulaciones sobre los motivos reales de la salida del guardameta, la directiva aclaró su postura respecto a la reserva de la información: “El Club Guaraní no hará públicas las circunstancias particulares que motivaron la medida, por respeto a las personas involucradas”.

Finalmente, en el cierre del texto oficial, el aurinegro dejó un mensaje dirigido tanto a los simpatizantes como a los medios de comunicación: “El club agradece la comprensión de la afición y del periodismo deportivo, y reafirma su compromiso con el respeto y la disciplina como condiciones del trabajo profesional en todas sus categorías”.