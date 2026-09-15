Guaraní, en “pie de guerra” contra el arbitraje

Guaraní y Cerro Porteño se enfrentaron el pasado sábado en el Defensores del Chaco, por la décima ronda del campeonato Clausura. El duelo finalizó 1-1.

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El staff referil estuvo encabezado por David Ojeda, quien contó con la asistencia de Eduardo Britos y Nancy Fernández, cumpliendo la función de cuarto árbitro Marco Franco.

El encargado del VAR fue Carlos Figueredo, mientras que el asistente de cabina fue Christian Sosa.

En su nota, el Cacique pide que tanto David Ojeda como Christian Sosa ya no actúen en sus partido, siendo Figueredo el responsable principal de las revisiones.

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Comunicado aurinegro

El Club Guaraní informa que presentó formalmente ante la Asociación Paraguaya de Fútbol una queja por la actuación arbitral y del VAR en el partido ante Cerro Porteño, correspondiente a la fecha 10 del torneo Clausura 2026.

El reclamo se centra en una infracción previa a la jugada que derivó en el penal sancionado (malogrado por Pablo Vegetti): Iván Ramírez sujetó de manera manifiesta la camiseta de Thiago Servín, provocando que perdiera la posesión del balón, sin que dicha acción fuera sancionada.

La posición del Club es concreta: de haberse sancionado oportunamente esa infracción, correspondía tiro libre directo a favor de Guaraní y la jugada que posteriormente derivó en el penal no habría continuado.

Por tal motivo, Guaraní solicitó a la APF la revisión del procedimiento aplicado por el equipo arbitral y el VAR, un pronunciamiento fundado sobre lo ocurrido y que David Elías Ojeda Gauto y Christian David Sosa Benítez no sean designados, en lo sucesivo, para partidos del Club Guaraní en competiciones oficiales organizadas por la APF.

Comisión directiva.