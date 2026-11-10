Emilio Daher confirma fondos atrapados para el nuevo estadio y aclara el trato con Ueno

La oficialización del comunicado emitido por la Comisión Directiva del Club Guaraní dejó en evidencia que la institución aurinegra figura entre los depositantes perjudicados por el proceso de resolución que atraviesa Ueno Bank. Para esclarecer el alcance exacto de esta crisis, el presidente del club, el doctor Emilio Daher, conversó con el Cardinal Deportivo y brindó detalles sobre el cimbronazo financiero que golpea a Dos Bocas.

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Al ser consultado sobre la magnitud del daño institucional, Daher explicó que el traspié no solo salpica a las arcas del club, sino que se extiende transversalmente a gran parte de la familia aurinegra: “En cuanto a cuánto nos afecta, a la envergadura. Convengamos que muchos de los ciudadanos del país están afectados y eso incluye a nuestro propio staff, incluye también al futbolista de nuestro club, incluye al sector administrativo, incluso cuerpos técnicos de nuestras divisiones formativas, fútbol femenino, nadie se salvó de esto, lamentablemente”.

Los fondos del estadio y el hermetismo sobre los montos

Ante la duda planteada por los conductores sobre si la afectación alcanzaba también al rubro administrativo ordinario, el presidente aclaró a qué fin específico estaban destinados los recursos comprometidos y optó por mantener en reserva las cifras exactas por cuestiones de prudencia. “Los fondos que fueron afectados por esta caída del banco Ueno se refieren exclusivamente a fondos para la construcción del estadio. Se va a aclarar esto. Sin embargo, a todos les afectó esto. Es probable que también a compañeros suyos. A eso me refiero específicamente”.

EMILIO DAHER, PRESIDENTE DE GUARANI



🗣️"Muchos de los ciudadanos del país están afectados, eso incluye a nuestro staff, futbolistas, cuerpos tecnicos de nuestras formativas, futbol femenino. Nadie se salvó"



🗣️"De ninguna manera implica que las obras tendrán inconvenientes. Las… pic.twitter.com/6Dm5iuVSCg — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 10, 2026

El máximo dirigente aurinegro, profundizó sobre el alcance real de la crisis y aclaró cómo golpeó esta situación a la familia del club y matizó las declaraciones previas sobre los montos afectados: “Es que se refiere a cuánto afectó y afectó a todos. Ahora, en cuanto a monto, a valores, no puedo decir y tampoco me voy a referir a los valores que el propio club tenía en depósito en ese banco. No voy a referirme, desde luego, porque no corresponde”.

Pese al duro golpe económico, Daher ratificó el mensaje plasmado en el comunicado oficial y garantizó que la tan ansiada modernización del reducto aborigen sigue su curso sin alteraciones en los plazos previstos: “Sin embargo, les tengo que decir una vez más que corresponde, esos valores corresponden al dinero que teníamos nosotros para la construcción del estadio. Pero eso de ninguna manera, y como dice el propio comunicado, de ninguna manera implica que las obras van a tener ningún tipo de inconvenientes. Las obras siguen, nunca han parado en ningún momento y seguirán conforme a lo que nosotros tenemos establecido en el cronograma de trabajo”.

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¿Guaraní tiene deudas con el banco?

Otro de los puntos de la entrevista giró en torno al pasivo de la institución con la entidad en crisis. Lejos de esquivar el bulto, el titular aurinegro confirmó la existencia de compromisos crediticios, aunque remarcó que el saldo a favor por los depósitos supera a la deuda: “El Club Guaraní mantenía una línea de crédito con Ueno Bank. El problema es que el perjuicio del monto depositado es mucho mayor de lo que la línea de crédito”.

Finalmente, consultado sobre si esta contingencia financiera obligará a estirar los plazos de finalización del nuevo recinto, el presidente se mostró tajante y optimista en cuanto a la capacidad de gestión de la directiva para destrabar los recursos necesarios: “No en principio. Estamos seguros de que vamos a gestionar convenientemente y presurosamente los fondos necesarios para la finalización y la culminación del estadio”.