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Guaraní
10 de noviembre de 2026 - 17:51

Guaraní confirma que es uno de los perjudicados por la crisis de Ueno y pone en alerta su patrimonio

Emilio Daher, presidente de Guaraní.
Emilio Daher, presidente de Guaraní.

A través de un comunicado oficial, la Comisión Directiva encabezada por Emilio Daher admitió que la institución tiene fondos atrapados en la entidad bancaria. Desde el club aseguraron que ya se encuentran realizando gestiones legales para recuperar el dinero, mientras buscan blindar la construcción del nuevo estadio Rogelio Silvino Livieres.

Por ABC Color
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La crisis financiera en torno a Ueno Bank comenzó a golpear de lleno a varias instituciones de la División de Honor del fútbol paraguayo. A diferencia de lo ocurrido en Sportivo Luqueño —cuyas autoridades descartaron daños patrimoniales—, el Club Guaraní confirmó formalmente este martes que figura en la lista de los depositantes afectados por el colapso de la entidad bancaria.

Lea más: Daniel Rodríguez revela duras exigencias de Ueno y asegura que Luqueño salió ileso de la crisis financiera

Mediante un comunicado institucional firmado por su Comisión Directiva, el Legendario hizo pública la situación para mantener la transparencia con su masa societaria y la opinión pública. “Se informa a los socios, hinchas y a la opinión pública que el Club Guaraní se encuentra entre los depositantes perjudicados por la situación que atraviesa Ueno Bank S.A”.

Ante este escenario adverso, la directiva liderada por el presidente Emilio Daher (66 años) activó los mecanismos correspondientes para defender el patrimonio de la institución aurinegra y exigir la restitución de los recursos financieros que quedaron comprometidos. “En defensa del patrimonio institucional, la Comisión Directiva se encuentra abocada a las gestiones necesarias para reclamar la restitución de los fondos depositados y hacer valer los derechos del Club, conforme al marco legal vigente”.

Compromiso con con la construcción<i><b> </b></i>del nuevo estadio

Uno de los puntos que mayor preocupación generada entre los hinchas aborígenes era el impacto que este traspié financiero pudiera tener sobre la esperada modernización de su infraestructura. Cabe recordar que el club venía impulsando con fuerza el proyecto de construcción del nuevo estadio Rogelio Silvino Livieres, en Dos Bocas.

La dirigencia emitió un mensaje de cautela pero firmeza respecto al futuro de las obras, prometiendo redoblar esfuerzos para cumplir con los plazos estipulados en el cronograma. “El Club Guaraní reafirma su compromiso con la construcción del nuevo estadio Rogelio Silvino Livieres y hará sus mayores esfuerzos para que esta situación tenga el menor impacto posible en el desarrollo de las obras y en el cumplimiento del cronograma previsto”.

Comunicado del Club Guaraní
Comunicado del Club Guaraní

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