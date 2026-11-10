Emilio Daher: “La campaña de Guaraní evidentemente no fue lo que nosotros esperábamos”

Más allá del cimbronazo económico desatado por la crisis de Ueno Bank, el presidente del Club Guaraní, Emilio Daher, también se hizo un tiempo para analizar el andar futbolístico del plantel superior en el campeonato y referirse de manera directa al malestar de la afición.

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Consultado por la campaña del equipo y el clima en torno al rendimiento general, el mandamás asumió un panorama que estuvo lejos de lo planificado a inicios de temporada. Al respecto, reconoció los tropiezos sufridos a lo largo del año: “Tengo que decir que la campaña de Guaraní evidentemente no fue lo que nosotros esperábamos que sea. Hemos tenido por el camino muchas lesiones, hemos tenido inconvenientes también de todo tipo, esa es la verdad”.

En esa misma línea, Daher apeló a la empatía del hincha y reivindicó el esfuerzo diario que realiza toda la comisión directiva y los profesionales que rodean a la institución aurinegra: “El dirigente, el periodista, el futbolista, el staff, todos los profesionales viven del fútbol. Nosotros vivimos para el fútbol. Nosotros necesitamos también, en un momento dado, tener la comprensión de nuestra propia afición, porque en realidad nosotros desde el primer día, desde la primera hora trabajamos para el club”.

Agregando detalles sobre la planificación deportiva y la búsqueda constante de aciertos en la conformación del plantel, el titular aurinegro señaló: “Trabajamos sin ningún tipo de pretensión más que beneficiar a nuestro querido club. Yo estoy hablando por todos los directivos, todos los dirigentes del club. Y en ese sentido tengo que decir que desde el inicio de esta campaña hemos intentado contratar de la mejor forma posible cuerpos técnicos, futbolistas, etc.”.

“Hacer lo que podemos y no lo que queremos”

Profundizando sobre las limitaciones y la realidad financiera del Legendario, el presidente lanzó una fuerte reflexión sobre la gestión responsable y la “pobreza moral” de aquellos que buscan aparentar más de la cuenta: “Hay veces que salen las cosas y veces que no salen, infelizmente. Nosotros también tenemos que regirnos por lo que podemos y no por lo que queremos. Ahora, esto que está sucediendo en el país denota la pobreza moral que tiene alguna gente que pretende hacer lo que no puede con lo que no tiene. Eso es lo que nosotros no queremos hacer. No queremos hacer lo que no podemos con lo que no tenemos”.

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Al ser consultado sobre el deseo inquebrantable de la institución por pelear en lo más alto, reafirmó la exigencia histórica de la entidad de Dos Bocas: “Claro que queríamos salir campeones. Desde el primero de enero, desde hace un año, dos, tres, cinco, claro que queremos salir campeones. Por supuesto, Guaraní es un club grande, es el primer grande. Claro que queremos salir campeones”.

Finalmente, contraponiendo el anhelo deportivo con el enorme sacrificio estructural que afronta la dirigencia, concluyó haciendo un llamado a la unidad y al esfuerzo conjunto por el nuevo estadio: “Pero hay una cosa que se quiere y otra cosa que se puede. Yo le invito, siempre invito a todos, a la afición, a mis queridos consocios, a hinchas, a acercarse al club y a ver cómo podemos cumplir ese sueño. Ahora mismo estamos haciendo lo posible y lo imposible por cumplir el sueño de tener un nuevo estadio. Ese no es un desafío fácil”.

Respaldo absoluto al Francisco “Chiqui” Arce

Por último, ante los rumores y la presión lógica de los resultados sobre la continuidad en la dirección técnica, el presidente fue categórico al despejar cualquier tipo de duda sobre el futuro del estratega al mando del plantel principal: “El profesor Arce tiene contrato vigente con el club hasta el 31 de diciembre del 2027”.