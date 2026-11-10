Daniel Rodríguez revela duras exigencias de Ueno y asegura que Luqueño salió ileso de la crisis financiera

El futuro financiero del Sportivo Luqueño tras la situación que atraviesa Ueno Bank generó incertidumbre en el mundo auriazul. Sin embargo, el presidente, Daniel Rodríguez, llevó tranquilidad a los hinchas al confirmar que la institución no posee capital depositado en la entidad bancaria y que el impacto se limita exclusivamente a la finalización del contrato de patrocinio que vencía este año.

En diálogo con el Cardinal Deportivo, el mandamás explicó el trasfondo de la relación comercial y no dudó en calificar de “agresiva” la estrategia con la que el banco incursionó en el mercado financiero. “Nosotros teníamos sponsoreo con ellos hasta este año, hasta el 2026. Sí, nos afecta en el flujo, porque estábamos en tratativas con ellos para extender el auspicio; pero no es de mucha importancia el valor que dejaría de recibir el Sportivo Luqueño”, sostuvo Rodríguez.

Ante la consulta sobre si existían fondos de la institución atrapados en la entidad, el titular del ‘Chanchón’ fue tajante al descartar cualquier daño patrimonial: “No teníamos dinero depositado allí. La verdad que nosotros siempre nos manejamos con mucha cautela con Ueno, no porque ahora Ueno tiene problemas o dejó de existir, sino que yo también vengo del sector financiero; a mí me hacía mucho ruido una empresa que prácticamente empezaba a nacer en el mercado financiero y que entraba con tanta agresividad”.

🗣️"Nosotros teníamos esponsoreo con ueno hasta este año. Sí nos afecta en el flujo para para porque estábamos en tratativa con ellos para para extender el el auspicio, pero no es de mucha importancia el valor que dejaría de recibir Luqueño"



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En esa misma línea, agregó: “Así que nosotros solamente llegamos a un acuerdo de auspicio con ellos, nunca nos gustaron todas las propuestas que recibimos, porque prácticamente el Luqueño tendría que haber sido un club dominado por Ueno en todo sentido, desde su red de empresas. En el caso particular del Club Sportivo Luqueño, la única afectación que nos toca a nosotros es en el auspicio. Nada más que eso”.

“Casi me caigo de espaldas”: Las leoninas exigencias que frenaron una alianza mayor

El máximo dirigente luqueño profundizó sobre los motivos por los cuales el club jamás aceptó profundizar el vínculo comercial con la firma, revelando cláusulas que rozaban el control absoluto de la directiva y sus negocios particulares. “En el caso nuestro, cuando nosotros empezamos las negociaciones y recibimos la propuesta de ellos, yo casi me caigo de espaldas, porque prácticamente se iban a adueñar del club y no solamente del club, de los integrantes del club, de la directiva, porque teníamos que formar parte de toda la red de empresas. Los directivos teníamos que tener exclusividad en el manejo de nuestras cuentas solamente con Ueno”, disparó.

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Para cerrar, el presidente auriazul expuso el grado de intromisión que pretendía la marca sobre el patrimonio personal de los dirigentes: “También nuestro, en el caso del directivo que tienen empresas, nuestras empresas tenían que pasar todo al grupo Ueno. Solamente podíamos trabajar con su red de empresas, qué sé yo, Tuti, sus agencias de viaje. Y bueno, cuando yo recibí esa propuesta, me opuse tenazmente a firmar un acuerdo en esas condiciones”.