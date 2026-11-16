El antepenúltimo capítulo del Clausura, entre viernes y lunes

Serán dos partidos por día, viernes, domingo y lunes por la vigésima ronda del campeonato Clausura 2026, que consta de 22 fechas.

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El sábado queda en blanco, día en el que a nivel internacional se define el título de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, y en el que en el plano local surgirá el campeón del Nacional B de la UFI (Quinceno de Itapé o 3 Corrales de Ciudad del Este), que otorga una plaza a la División Intermedia. Los dos encuentros están fijados para las 19:30.

El domingo 22, Olimpia enfrentará a Sportivo Trinidense en el Defensores del Chaco, a las 18:00, y con solo empatar obtendrá el título, que representará la estrella liguera 49 del más ganador de nuestro balompié.

A esta altura, el promedio pasa a un plano totalmente secundario, al consumarse los descensos a la División Intermedia de Sportivo San Lorenzo y Rubio Ñu.

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Cartelera de la 20ª fecha

Viernes 20

17:30: Ameliano vs. Luqueño, en La Fortaleza de Villeta.

20:00: Recoleta FC vs. Guaraní, en el Ricardo Grégor.

Domingo 22

18:00: Olimpia vs. Trinidense, en el Defensores del Chaco.

18:00: Rubio Ñu vs. Libertad, en La Arboleda.

Lunes 23

17:30: 2 de Mayo vs. San Lorenzo, en el Río Parapití.

20:00: Nacional vs. Cerro Porteño, en el Arsenio Erico.