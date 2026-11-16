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Fútbol
16 de noviembre de 2026 - 11:24

El antepenúltimo capítulo del Clausura, entre viernes y lunes

Olimpia promueve para el domingo una gran fiesta en el estadio Defensores del Chaco, en una jornada que podría ser consagratoria contra el Sportivo Trinidense.
Olimpia promueve para el domingo una gran fiesta en el estadio Defensores del Chaco, en una jornada que podría ser consagratoria contra el Sportivo Trinidense.Club Olimpia

Tras la pequeña pausa por la fecha FIFA, el torneo Clausura se reanuda el viernes en la antepenúltima fecha que podría ser consagratoria para Olimpia.

Por ABC Color
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Serán dos partidos por día, viernes, domingo y lunes por la vigésima ronda del campeonato Clausura 2026, que consta de 22 fechas.

Lea más: Recoleta, decimocuarto club paraguayo en la Copa Libertadores

El sábado queda en blanco, día en el que a nivel internacional se define el título de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, y en el que en el plano local surgirá el campeón del Nacional B de la UFI (Quinceno de Itapé o 3 Corrales de Ciudad del Este), que otorga una plaza a la División Intermedia. Los dos encuentros están fijados para las 19:30.

El domingo 22, Olimpia enfrentará a Sportivo Trinidense en el Defensores del Chaco, a las 18:00, y con solo empatar obtendrá el título, que representará la estrella liguera 49 del más ganador de nuestro balompié.

A esta altura, el promedio pasa a un plano totalmente secundario, al consumarse los descensos a la División Intermedia de Sportivo San Lorenzo y Rubio Ñu.

Cartelera de la 20ª fecha

Viernes 20

17:30: Ameliano vs. Luqueño, en La Fortaleza de Villeta.

20:00: Recoleta FC vs. Guaraní, en el Ricardo Grégor.

Domingo 22

18:00: Olimpia vs. Trinidense, en el Defensores del Chaco.

18:00: Rubio Ñu vs. Libertad, en La Arboleda.

Imagen sin descripción

Lunes 23

17:30: 2 de Mayo vs. San Lorenzo, en el Río Parapití.

20:00: Nacional vs. Cerro Porteño, en el Arsenio Erico.

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