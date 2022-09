José Arrúa y el gran momento de Trinidense: “la dirigencia respetó el proceso”

Sportivo Trinidense venció este sábado por 3-1 a Pastoreo FC y quedó a un resultado de ascender a la Primera División, a falta de tres fechas para el final. Con una derrota o un empate de uno de los rivales directos, San Lorenzo - que juega mañana-, el equipo del barrio Trinidad volverá a la máxima categoría del fútbol paraguayo.

José Arrúa, entrenador del Triki, habló con el Cardinal Deportivo y detalló sus sensaciones.

“Un torneo bastante duro, tuvimos un partido difícil, ahora tratar de recuperarnos. Tenemos todavía 9 puntos por jugar”.

“Va a ser el primer ascenso, muchas veces estuvimos ahí cerca. Tenemos un método de juego que tratamos de implementar, la dirigencia siempre nos ha respondido en Trinidense. Este año la dirigencia respetó el proceso, valoró el trabajo y brindó todas las herramientas”.

Sobre la dura situación actual del Sportivo Iteño, el club donde debutó como entrenador y que está a un paso de descender a la Primera B, Arrúa expresó:

“Duele verle así al club que me dio la oportunidad de iniciar como técnico, desde el 2014 no saca buenos resultados. Hay que cambiar mucho la mentalidad de la dirigencia, no es fácil llevar un club. Hay varios factores que se tienen que analizar, la dirigencia se debe reestructurar, es una ciudad muy linda y un club muy lindo”.

Todos los focos del barrio Trinidad se centran en el San Lorenzo-Atyrá FC, que se jugará este domingo en el Gunther Vogel desde las 10:00. ¿Verán o no ese partido?, José Arrúa lo cuenta:

“Siempre queremos dejar pasar, pero es imposible en esta profesión. Miraremos de reojo y seguiremos trabajando, parece que se están organizando (los jugadores) para compartir y mirar el partido”.