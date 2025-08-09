Rubio Ñu vence al Deportivo Capiatá y escala como solitario líder

El partido se mantuvo sin goles hasta el final, gracias a la paciencia, el equipo albiverde logró quebrar el cero, con el gol que llegó desde el punto penal, después de que Maykol Méndez hiciera pasar el balón entre las piernas de Felipe Ferro y luego intentará meter el centro. El esférico impactó en el brazo de Fernando Arce, y el árbitro no dudó en sancionar la pena máxima, de la que se encargó Fernando Garcete, con una sutil ejecución al lado izquierdo del guardamete Mario Ramírez, quien quedó clavado en el centro de su portería.

Con este triunfo, Rubio Ñu le saca cuatro puntos de ventaja al Deportivo Capiatá y tres unidades a 12 de Junio de Villa Hayes, que tendrá que visitar el domingo al Pastoreo FC, que ejercerá la localía en terreno de Sol de América de su misma localidad. La victoria no solo afianza a Rubio Ñu en la cima, sino que también le da un respiro en la reñida lucha por el ascenso.

Estadio: La Arboleda (Barrio Santísima Trinidad). Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Aníbal Esteche y César Silva. Cuarto árbitro: Juan Jara.

Rubio Ñu: Tulio Schwarz; Mariano Ramos, Javier Vallejos, Pedro Álvarez y Yony Villasanti; Emiliano Romero (64’ Edsson Riveros), Gustavo Manzur (75’ Fernando Garcete), Anderson Leguizamón (64’ Sebastián Ruiz Díaz) y Juan Barrios (85’ Víctor Penayo); Juan Giménez (85’ Maykol Méndez) y Derlys Cabañas. D.T.: Héctor Marecos.

Deportivo Capiatá: Mario Ramírez; Antonio Penayo, Fernando Arce, Jorge Paredes y Éver Cáceres; Santiago Santacruz (45’ Dramane Diarra), Felipe Ferro, Justo Figueredo (77’ Héctor Lezcano) y Gustavo de Lira (64’ Juan Garay); Orlando Bogado (86’ Matías Alfonso) y Carlos Delgado (64’ Eduardo Estigarribia). D.T.: Édgar Denis.

Gol: 90’+6’ Fernando Garcete (de penal) (RÑ). Amonestados: 80’ Mariano Ramos y 90’+3’ Pedro Álvarez (RÑ); 27’ Santiago Santacruz, 55’ Jorge Paredes, 87’ Juan Garay y 90’+3’ Fernando Arce (DC).

Mañana prosigue la vigesimoprimera ronda

La vigesimoprimera ronda del torneo de la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol prosigue mañana con un par de lances matinales, a disputarse en simultáneo, que tendrán lugar en Villarrica en el barrio Mburicaó.

* Mañana, a las 10:00. Guaireña FC vs. Independiente CG, en el estadio Parque del Guairá. Árbitro: José Armoa. Asistentes: Víctor Dávalos y Paola Fleitas. Cuarto árbitro: Blas Medina.

* Mañana, a las 10:00. River Plate vs. Guaraní de Fram, en el estadio Jardines del Kelito. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Félix Arzamendia y Carlos Sánchez. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

* Domingo, a las 10:00. Tacuary FBC vs. Fernando de la Mora, en el estadio Enrique Soler. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Francisco Ramos y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.

* Domingo, a las 10:00. Pastoreo FC vs. 12 de Junio VH, en el estadio Sol de América de Pastoreo. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Cristóbal Alderete y Marcelo Silva. Cuarto árbitro: Pedro Baranda.

* Lunes, a las 16:00. Resistencia SC vs. Sol de América, en el estadio Tomás Beggan Correa. Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: Armindo Rojas y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: José Franco.

* Lunes, a las 18:30. Sportivo San Lorenzo vs. Sportivo Carapeguá, en el estadio Gunther Vögel. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Jesús Alcaraz y Tania Martínez. Cuarto árbitro: Óscar Velázquez.

