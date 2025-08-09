Santaní y Encarnación FC empatan en un partido con dos golazos

Antes de la media hora de juego, el dueño de casa inauguró el marcador con un golazo de Brahian Martínez, quien recibió el balón en la frontal del área, se quitó de encima la marca de Fernando Vega con un enganche de derecha, y sacó un potente zurdazo que se coló en el ángulo superior derecho de la portería defendida por Máximo Núñez. La estéril volada del portero hizo aún más espectacular la anotación.

Lea más: Rubio Ñu vence al Deportivo Capiatá y escala como solitario líder

Ya en la segunda mitad, el albirrojo sureño logró emparejar el marcador a través de Franco Pelozo, quien recibió por la izquierda e hizo una diagonal hacia el centro para fabricarse el espacio. Desde allí, sacó un zurdazo que terminó ingresando por el primer poste del guardameta Armando Vera, quien tuvo una dosis de complicidad en la anotación.

Con ese resultado, el albinegro del Tapiracuái registró su tercer empate consecutivo y no logra despegar en la tabla de posiciones, donde se encuentra en el penúltimo lugar, solo por encima de Fernando de la Mora. Por su parte, el elenco del Sur sigue sin mantener una regularidad en su campaña y se encuentra lejos de pelear por uno de los cupos de ascenso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estadio: Unión Agrícola (San Estanislao). Árbitro: Juan López. Asistentes: Jorge Gómez y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Samuel Morales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Deportivo Santaní: Armando Vera; Luis Lezcano, Alfredo Cabrera, Martín Giménez y Luis Luján; Édgar Villalba (83’ Rodrigo Ramírez), Federico Florentín, Brahian Martínez (68’ Alexander Núñez) y José Ayala (70’ Brandon Barbas); Marco González y Antonio Samaniego (83’ Enrique Estigarribia). D.T.: Robert Gauto.

Encarnación FC: Máximo Núñez; Rolando Vázquez, José Leguizamón, Abel Brítez y Rodolfo Argüello; Fernando Escobar (71’ Éver Cristaldo), Blas Díaz (55’ Florencio Yudis), Fernando Vega y Joshua Vera (55’ Marcos Caballero); Franco Pelozo (85’ William Casanova) y Marcelo Dávalos (71’ Pedro Arce). D.T.: Braulio Armoa.

Goles: 25’ Brahian Martínez (DS); 60’ Franco Pelozo (E). Amonestados: 32’ Brahian Martínez (DS); 32’ Marcelo Dávalos (E). Expulsado: 68’ José Leguizamón (E).

Mañana prosigue la vigesimoprimera ronda

La vigesimoprimera ronda del torneo de la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol prosigue mañana con un par de lances matinales, a disputarse en simultáneo, que tendrán lugar en Villarrica en el barrio Mburicaó.

* Mañana, a las 10:00. Guaireña FC vs. Independiente CG, en el estadio Parque del Guairá. Árbitro: José Armoa. Asistentes: Víctor Dávalos y Paola Fleitas. Cuarto árbitro: Blas Medina.

* Mañana, a las 10:00. River Plate vs. Guaraní de Fram, en el estadio Jardines del Kelito. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Félix Arzamendia y Carlos Sánchez. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

* Domingo, a las 10:00. Tacuary FBC vs. Fernando de la Mora, en el estadio Enrique Soler. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Francisco Ramos y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.

* Domingo, a las 10:00. Pastoreo FC vs. 12 de Junio VH, en el estadio Sol de América de Pastoreo. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Cristóbal Alderete y Marcelo Silva. Cuarto árbitro: Pedro Baranda.

* Lunes, a las 16:00. Resistencia SC vs. Sol de América, en el estadio Tomás Beggan Correa. Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: Armindo Rojas y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: José Franco.

* Lunes, a las 18:30. Sportivo San Lorenzo vs. Sportivo Carapeguá, en el estadio Gunther Vögel. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Jesús Alcaraz y Tania Martínez. Cuarto árbitro: Óscar Velázquez.

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol.