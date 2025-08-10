Fútbol de Intermedia

Guaireña confirma su levantada

Guaireña FC confirmó este sábado su levantada en la División Intermedia al conquistar su tercera victoria consecutiva bajo el comando técnico de Rolando Chilavert. El elenco albiceleste derrotó de local por 4-2 a Independiente de Campo Grande.

Por ABC Color
09 de agosto de 2025 - 13:48
Antonio Marín (21) fue la figura goleadora destacada de Guaireña, con tres anotaciones.
Antonio Marín (21) fue la figura goleadora destacada de Guaireña, con tres anotaciones.APF

En un gran partido, Guaireña FC derrotó a Independiente de Campo Grande 4-2, por la vigesimoprimera fecha de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Lea más: Rubio Ñu, solitario líder

El “Inde” logró ponerse en ventaja, pero no pudo conservala por mucho tiempo. Guaireña reaccionó y mediante el doblete del inspirado Antonio Marín pasó de perdedor a ganador en un flash.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2304

La complementaria fue vibrante y el dueño de casa pudo confirmar la victoria al redondear una mejor tarea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: José Armoa. Asistentes: Víctor Dávalos y Paola Fleitas. Cuarto árbitro: Blas Medina.

Guaireña: Marcos Giménez; Francisco Parra, Hugo Portillo, Esteban Samudio y Elías Brítez; Cornelio González (77’ Cristhian Paredes), Axel Loncharich, Jorge Mendoza (70’ Diego Casco) y Aaron Monges; Willian Riquelme (80’ Luis Araújo) y Antonio Marín. D.T.: Rolando Chilavert.

Independiente: Rodrigo Frutos; Víctor Dávalos, Ismael Benegas, Diego Jara (54’ Sergio Dietze) e Iván Salcedo; Tobías Villalba (77’ Amel Miranda), Aldo Vera, Juan Gauto (77’ Hernán Portillo) y Claudio Figueredo (54’ Víctor Rivarola); Julio Doldán y Claudio Burgos (70’ Maximiliano Rolón). D.T.: Arturo Villasantti.

Goles: 25’, 27’ y 94’ Antonio Marín y 48’ Willian Riquelme (G); 13’ Iván Salcedo y 84’ Julio Doldán (I). Amonestados: 65’ Esteban Samudio (G); 86’ Ismael Benegas, 92’ Hernán Portillo y 95’ Iván Salcedo (I). Expulsados: 87’ Ismael Benegas y Rodrigo Frutos (I).

Enlace copiado