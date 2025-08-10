Guaireña confirma su levantada

En un gran partido, Guaireña FC derrotó a Independiente de Campo Grande 4-2, por la vigesimoprimera fecha de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

El “Inde” logró ponerse en ventaja, pero no pudo conservala por mucho tiempo. Guaireña reaccionó y mediante el doblete del inspirado Antonio Marín pasó de perdedor a ganador en un flash.

La complementaria fue vibrante y el dueño de casa pudo confirmar la victoria al redondear una mejor tarea.

Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: José Armoa. Asistentes: Víctor Dávalos y Paola Fleitas. Cuarto árbitro: Blas Medina.

Guaireña: Marcos Giménez; Francisco Parra, Hugo Portillo, Esteban Samudio y Elías Brítez; Cornelio González (77’ Cristhian Paredes), Axel Loncharich, Jorge Mendoza (70’ Diego Casco) y Aaron Monges; Willian Riquelme (80’ Luis Araújo) y Antonio Marín. D.T.: Rolando Chilavert.

Independiente: Rodrigo Frutos; Víctor Dávalos, Ismael Benegas, Diego Jara (54’ Sergio Dietze) e Iván Salcedo; Tobías Villalba (77’ Amel Miranda), Aldo Vera, Juan Gauto (77’ Hernán Portillo) y Claudio Figueredo (54’ Víctor Rivarola); Julio Doldán y Claudio Burgos (70’ Maximiliano Rolón). D.T.: Arturo Villasantti.

Goles: 25’, 27’ y 94’ Antonio Marín y 48’ Willian Riquelme (G); 13’ Iván Salcedo y 84’ Julio Doldán (I). Amonestados: 65’ Esteban Samudio (G); 86’ Ismael Benegas, 92’ Hernán Portillo y 95’ Iván Salcedo (I). Expulsados: 87’ Ismael Benegas y Rodrigo Frutos (I).