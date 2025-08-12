Resistencia hunde a Sol de América en el Bajo

Con un tanto en el cuarto minuto adicional, Resistencia Sport Club le ganó por 3-2 a Sol de América, en el barrio Ricardo Brugada (Bajo), por la vigesimoprimera fecha de la División Intermedia.

Los unicolores, que el año pasado compitieron en la categoría de Honor, pueden descender a la Primera B si no mejoran esta campaña, que se inició bajo la conducción técnica de Héctor Mario Núñez y continúa con Germán Centurión.

En la próxima ronda, Resistencia visitará el domingo a Independiente de Campo Grande (10:00), mientras que Sol de América recibirá este jueves a mientras que Sol de América recibirá a Tacuary (18:30).

Estadio: Tomás Beggan Correa. Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: Armindo Rojas y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: José Franco.

Resistencia: Luis Franco; Igor Centurión (67’ Óscar Benítez), José Portillo, Wilson Coronel (46’ Tobías Castellano) y Marcelo Benítez (67’ Erwin Núñez); Nolberto Báez, Rodrigo Vera, Jorge Jara (46’ Víctor Velazco) y Renato Mencia; Jorge Colmán y Martín Amarilla (72’ Matías Medina). D.T.: Hugo Marcelo Ovelar.

Sol de América: Diego Aranda; Aquilino Giménez, Willian González, Gustavo Giménez y Carlos Samudio (92’ Enzo Rotela); Edgardo Orzusa y Stevens Gómez; Gerardo Kovacs (69’ Óscar Coronel), Marcelo Cañete (69’ Rodrigo Jara) y Jorge Benegas (46’ Jorge López); Julio Rivarola (76’ William Franco). D.T.: Germán Centurión.

Goles: 56’ Víctor Velazco, 82’ Stevens Gómez, en contra y 94’ Jorge Colmán (R); 61’ Edgardo Orzusa y 71’ Tobías Castellano, en contra (SA). Amonestados: 35’ Willian González y 64’ Carlos Samudio (SA).