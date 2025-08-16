Sol de América deja los puntos en casa

Pese a la victoria, el elenco “danzarín” sigue como uno de los comprometidos en la tabla de promedios, ocupando la zona roja junto a Guaraní de Fram y Pastoreo FC. Por su parte, el Buque, que contó con el estreno en la dirección técnica de Crispín Maciel, registró su tercera derrota al hilo y queda muy relegado de la lucha por uno de los cupos de ascenso.

Lea más: Agónica victoria de Encarnación FC

Estadio: Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa). Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Víctor Dávalos y Martín Estigarribia. Cuarto árbitro: Osmar Soto.

Sol de América: Diego Aranda; Aquilino Giménez (58’ Pulvio Aranda), Willian González, Gustavo Giménez y Rodrigo Delvalle; Fernando Leguizamón (75’ Gerardo Kovacs), Edgardo Orzusa (46’ Stevens Gómez), Ángel Aguayo y Jorge López (75’ Juan Argüello); Marcelo Cañete (65’ Óscar Coronel); Julio Rivarola. D.T.: Germán Centurión.

Tacuary: Bernardo Medina; Alfredo Duarte (84’ Fernando Cabrera), Alan Bento (46’ Junior Franco), Cristian Enciso y Lucio de Pascale (46’ Carlos Giménez); Derlis Martínez (67’ Diego Godoy), Marcelo Estigarribia, Jonatan Blanco y Santiago Mederos; Martín Núñez y Arnaldo Zárate. D.T.: Crispín Maciel.

Goles: 37’ Fernando Leguizamón y 46’ Marcelo Cañete (SA); 39’ Santiago Mederos (T). Amonestados: 32′ Marcelo Cañete y 59′ Ángel Aguayo (SA); 46’ Junior Franco y 88’ Jonatan Blanco (T).

Con dos partidos prosigue la vigesimosegunda

La vigesimosegunda ronda del torneo de la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol prosigue hoy con un par de lances que tendrán lugar en el barrio Vista Alegre y en el Bajo Chaco.

* Hoy, a las 16:00. Fernando de la Mora vs. Deportivo Santaní, en el estadio Emiliano Ghezzi. Árbitro: José Armoa. Asistentes: Félix Arzamendia y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Pedro Baranda.

* Hoy, a las 18:30. 12 de Junio VH vs. Rubio Ñu, en el estadio Facundo Deleón Fossatti. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Luis Onieva y José Villagra. Cuarto árbitro: Óscar Velázquez.

* Mañana, a las 10:00. Guaraní de Fram vs. Sportivo San Lorenzo, en el estadio Villa Alegre. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Francisco Ramos y Marcelo Almada. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

* Mañana, a las 10:00. Deportivo Capiatá vs. River Plate, en el estadio Erico Galeano. Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: Cristóbal Alderete y Rodrigo Mendieta. Cuarto árbitro: Samuel Morales.

* Domingo, a las 10:00. Independiente CG vs. Resistencia SC, en el estadio Ricardo Grégor. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Carlos Sánchez y Ricardo Ortiz. Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.

* Domingo, a las 10:00. Sportivo Carapeguá vs. Guaireña FC, en el estadio Municipal de Carapeguá. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Jorge Gómez y Juan Cristaldo. Cuarto árbitro: José Franco.

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol.