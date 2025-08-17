San Lorenzo sueña con el ascenso

El gran protogonista del partido entre Guaraní de Fram y San Lorenzo, celebrado en la capital del Itapúa, fue Antonio Oviedo.

El atacante uruguayo, de larga militando en nuestro fútbol, marcó los dos goles del triunfo rayadito después de haber malogrado un penal.

El panorama del Cacique frameño en el promedio es cada vez más complicado. Con la caída sufrida por 2-1 en condición de local, quedó en la última posición.

Los detalles del cotejo, facilitados por la APF, son los siguientes:

Estadio: Villa Alegre. Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza. Asistentes: Francisco Ramos y Marcelo Almada. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

Guaraní Fram: José Aquino Allende; Marcos Giménez (46’ Ivo Parzajuk), José Báez, Hugo Espínola y Pedro González; Leonardo Galeano (84’ Martín Aranda), Derlis Benítez (80’ Ángel González), Marcos Riveros y Enrique Balbuena (46’ Jorge Núñez); Rodrigo Arévalo y Fernando Viveros (60’ Dylan Ugarte). D.T.: Roberto Torres.

San Lorenzo: Federico Cristóforo; Maximiliano García, Teodoro Paredes, Hugo González, Joel Jiménez y Miguel Samudio; Axel Galeano (69’ José Duarte), Aldo Quiñónez y Héctor Villamayor (88’ Matías Agüero); José Barrios (57’ Diego Álvarez) y Antonio Oviedo (69’ Cristhian Medina). D.T.: Sergio Orteman.

Goles: 18’ Leonardo Galeano (GF); 19’ y 24’ Antonio Oviedo (SL). Incidencia: 5’ José Aquino Allende (GF) le tapó un penal a Antonio Oviedo (SL). Amonestados: 56’ Fernando Viveros (GF) y 75’ Cristhian Medina (SL).