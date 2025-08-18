Pastoreo FC festeja y hunde más a Fernando de la Mora

Pastoreo FC se impuso en la tarde de este lunes 2-0 a Fernando de la Mora, al que hunde aún más en la clasificación y lo presiona en el Promedio, en el arranque de la 23ª fecha del torneo de la División Intermedia.
A pesar de la victoria (la séptima), y cuando le quedan siete fechas al campeonato, el equipo de tierra adentro se mantiene en zona de descenso directo.
Estadio: Sol de América de Pastoreo. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Francisco Ramos y Martín Estigarribia. Cuarto árbitro: Osmar Soto.
Pastoreo FC: Álex Báez; Pablo Candia, Elián Vogado, Rommel Vera y Richard Araújo; Kevin Lezcano (81’ Nildo Viera), Darío Ferreira (74’ Adrián Mereles), Juan José Heinze y Alexander Bundgaard; Ricardo Solís (81’ Osmar Leguizamón) y Milciades Adorno (68’ Cristhian Núñez). D.T.: Francisco Argüello. Fernando de la Mora: Pablo Gavilán; Aquiles Palacio, Óscar Brizuela, Denis Acosta y Víctor Palacios; Alan Valenzuela (46’ Fredy Colmán), Elías Bóveda, Gustavo Medina (46’ Ángel Colmán) y Arístides López (73’ Víctor Berrío); Walter Pacheco (56’ Kevin Arrúa) y Jorge Quintana. D.T.: Miguel Cristaldo.
Goles: 34’ Pablo Candia y 39’ Alexander Bundgaard (P). Amonestados: 47’ Rommel Vera, 51’ Alexander Bundgaard, 68’ Milciades Adorno y 80’ Álex Báez (P); 2’ Óscar Brizuela, 47’ Walter Pacheco, 80’ Kevin Arrúa y 94’ Aquiles Palacio (FM).
La cartelera sigue mañana
El programa de la 23ª fecha sigue esta mañana, con el 12 de Junio de Villa Hayes obligado a ganar a River Plate si pretende recuperar la punta.
* Barrio Mburicaó (10:00): En los Jardines del Kelito, River Plate vs. 12 de Junio VH. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Aníbal Esteche y Lucio García. Cuarto árbitro: Juan Jara.
* San Estanislao (10:00). En el J.J. Vázquez, Deportivo Santaní vs. Sol de América. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Saturnino Cáceres. Cuarto árbitro: José Franco.
* Miércoles (10:00). Tacuary-Independiente CG; y Guaraní de Fram-Deportivo Capiatá.
* Jueves (10:00). Sportivo San Lorenzo-Guaireña FC; y Resistencia-Sportivo Carapeguá.