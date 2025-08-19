Santaní complica aún más a Sol de América

Los goles tempraneros le dieron la tranquilidad al Deportivo Santaní para administrar su ventaja contra Sol de América, al que venció por 2-1, por la 23ª ronda de la División Intermedia.

Luego del descuento unicolor, el duelo se volvió dramático, aunque los danzarines no pudieron hacer frente a la adversidad, sufriendo un duro golpe en las cercanías del arroyo Tapiracuái, en San Estanislao.

Estadio: Unión Agrícola. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Saturnino Cáceres. Cuarto árbitro: José Franco.

Santaní: Armando Vera; Luis Lezcano, Martín Giménez, Alfredo Cabrera (70’ Óscar Figueredo) y Luis Luján; Brahian Martínez (76’ Alexis Insfrán), Federico Florentín, Brandon Barbas (83’ Armando Godoy) y José Ayala Pacheco (70’ Alexander Núñez); Édgar Villalba y Antonio Samaniego. D.T.: Robert Gauto.

Sol de América: Diego Aranda; Rodrigo Jara (46’ Juan Argüello), Gustavo Giménez, Pulvio Aranda y Carlos Samudio; Fernando Leguizamón, Ángel Aguayo (60’ Marcelo Cañete), Stevens Gómez y Jorge López (46’ Gerardo Kovacs); David Fernández (46’ Julio Rivarola) y Óscar Coronel (60’ Cristian Cuenca). D.T.: Germán Centurión.

Goles: 5’ Édgar Villalba y 11’ José Ayala Pacheco (S); 66’ Stevens Gómez (SA). Amonestados: 34’ Federico Florentín y 91’ Armando Vera (S); 43’ Fernando Leguizamón y 83’ Cristian Cuenca (SA). Expulsado: 60’ Fernando Leguizamón (SA), por doble amonestación.