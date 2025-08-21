Pablo Caballero retorna a Independiente CG

Independiente de Campo Grande, presidido por Saturnino Gamarra, inició el año de su centenario con muchas expectativas, con el deseo del ascenso de la División Intermedia a la máxima categoría.
Sin embargo, los resultados no se dieron. Por ese motivo perdió el puesto Carlos Humberto Paredes y recientemente Arturo Villasantti.
Pablo Caballero vuelve al club para mejorar su campaña e iniciar la próxima con un plantel potenciado.
El reestreno del orientador está marcado para el domingo contra Deportivo Santaní, en el estadio Ricardo Grégor, a las 10:00, por la ronda 24 del torneo de la segunda categoría que consta de 30 rondas.
La campaña del “Inde” (antepenúltimo puesto) comprende seis victorias, cinco empates y 12 derrotas.