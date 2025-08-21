Pablo Caballero retorna a Independiente CG

El Independiente de Campo Grande puso en funciones a Pablo Caballero, su tercer entrenador de la temporada 2025 en la División Intermedia, después de Carlos Humberto Paredes y Arturo Villasantti. El técnico encarnaceno, últimamente en Guaraní de Fram, es un conocido de la casa.