Pablo Caballero retorna a Independiente CG

El Independiente de Campo Grande puso en funciones a Pablo Caballero, su tercer entrenador de la temporada 2025 en la División Intermedia, después de Carlos Humberto Paredes y Arturo Villasantti. El técnico encarnaceno, últimamente en Guaraní de Fram, es un conocido de la casa.

21 de agosto de 2025 - 18:11
Pablo Leonardo Caballero Cáceres 853 años), en el inicio de un nuevo ciclo en Independiente de Campo Grande. A su lado, los futbolistas Sergio Dietze y Juan Gauto.
Independiente de Campo Grande, presidido por Saturnino Gamarra, inició el año de su centenario con muchas expectativas, con el deseo del ascenso de la División Intermedia a la máxima categoría.

Sin embargo, los resultados no se dieron. Por ese motivo perdió el puesto Carlos Humberto Paredes y recientemente Arturo Villasantti.

Pablo Caballero vuelve al club para mejorar su campaña e iniciar la próxima con un plantel potenciado.

El reestreno del orientador está marcado para el domingo contra Deportivo Santaní, en el estadio Ricardo Grégor, a las 10:00, por la ronda 24 del torneo de la segunda categoría que consta de 30 rondas.

La campaña del “Inde” (antepenúltimo puesto) comprende seis victorias, cinco empates y 12 derrotas.

