Fútbol de Intermedia

Guaireña FC se reencuentra con la victoria

Guaireña FC se reencontró con el triunfo luego de tres rondas (un empate y dos derrotas), al vencer forma agónico en la tarde del viernes por 1-0 a Tacuary FBC, en el duelo que dio continuidad a la vigesimoquinta ronda del torneo de la División Intermedia, disputado en terreno de Martín Ledesma de Capiatá.

Por ABC Color
29 de agosto de 2025 - 22:13
Cristian Paredes recibe las felicitaciones de sus compañeros tras anotar el tanto que le dio el triunfo a Guaireña FC, en Capiatá.
Cristian Paredes recibe las felicitaciones de sus compañeros tras anotar el tanto que le dio el triunfo a Guaireña FC, en Capiatá.

El albiceleste logró la ventaja cuando se estaba cumpliendo el tiempo reglamentario, con el tanto que tuvo su origen en lateral de Juan Balbuena, que fue directamente al área, a la posición del histórico Carlos “Lito” Duarte, quien impuso el físico ante la marca de Junior Franco para meter el centro rasante que terminó conectando en el segundo palo Cristian Paredes para llevar los puntos a Villarrica, tomarse un respiro en la tabla de promedios.

Estadio: Enrique Soler (Capiatá). Árbitro: César Avel Rolón. Asistentes: Jesús Alcaraz y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Blas Medina.

Tacuary FBC: Bernardo Medina; Cristian García, Junior Franco, Cristian Enciso (36’ Alan Bento) y Marcelo Estigarribia; Santiago Mederos (66’ Derlis Martínez), Fabricio López (66’ Sebastián Benítez), Jonatan Blanco y Carlos Giménez (66’ Lucio De Pascale); Arnaldo Zárate y Martín Reinoso (53’ Martín Núñez). D.T.: Luis De la Riva.

Guaireña FC: Marcos Giménez; Juan Balbuena, Hugo Portillo, Axel Loncharich y Elías Brítez; Cornelio González (66’ Cristian Paredes), Jorge Mendoza, Orlando Benítez (89’ César Núñez) y Aarón Monges (72’ Osvaldo Vázquez); Antonio Marín (72’ Carlos Duarte) y Willian Riquelme. D.T.: Rolando Chilavert.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Gol: 90’ Cristian Paredes (G). Amonestados: 22’ Jonatan Blanco y 61’ Fabricio López (T).

Enlace copiado