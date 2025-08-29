Guaireña FC se reencuentra con la victoria

Guaireña FC se reencontró con el triunfo luego de tres rondas (un empate y dos derrotas), al vencer forma agónico en la tarde del viernes por 1-0 a Tacuary FBC, en el duelo que dio continuidad a la vigesimoquinta ronda del torneo de la División Intermedia, disputado en terreno de Martín Ledesma de Capiatá.