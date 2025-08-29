Guaireña FC se reencuentra con la victoria

El albiceleste logró la ventaja cuando se estaba cumpliendo el tiempo reglamentario, con el tanto que tuvo su origen en lateral de Juan Balbuena, que fue directamente al área, a la posición del histórico Carlos “Lito” Duarte, quien impuso el físico ante la marca de Junior Franco para meter el centro rasante que terminó conectando en el segundo palo Cristian Paredes para llevar los puntos a Villarrica, tomarse un respiro en la tabla de promedios.
Estadio: Enrique Soler (Capiatá). Árbitro: César Avel Rolón. Asistentes: Jesús Alcaraz y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Blas Medina.
Tacuary FBC: Bernardo Medina; Cristian García, Junior Franco, Cristian Enciso (36’ Alan Bento) y Marcelo Estigarribia; Santiago Mederos (66’ Derlis Martínez), Fabricio López (66’ Sebastián Benítez), Jonatan Blanco y Carlos Giménez (66’ Lucio De Pascale); Arnaldo Zárate y Martín Reinoso (53’ Martín Núñez). D.T.: Luis De la Riva.
Guaireña FC: Marcos Giménez; Juan Balbuena, Hugo Portillo, Axel Loncharich y Elías Brítez; Cornelio González (66’ Cristian Paredes), Jorge Mendoza, Orlando Benítez (89’ César Núñez) y Aarón Monges (72’ Osvaldo Vázquez); Antonio Marín (72’ Carlos Duarte) y Willian Riquelme. D.T.: Rolando Chilavert.
Gol: 90’ Cristian Paredes (G). Amonestados: 22’ Jonatan Blanco y 61’ Fabricio López (T).