Rubio Ñu continúa caminando a pasos firmes hacia la Primera División

Antes del cierre de la primera etapa, el “Danzarín” inauguró el marcador, con el tanto que tuvo su origen en un saque largo del portero Diego Aranda que cayó a la posición de Jorge López, quien quiso meter el centro, pero el esférico encontró la mano abierta del lateral Mariano Ramos, en su intento de cobertura, acción detectada por el juez Álvaro Giménez, quien sancionó la pena máxima, de la que se encargó Stevens Gómez con una ejecución al medio que tapó Tulio Schwarz, efectuando el rebote hacia el ejecutor que tuvo su revancha y no falló.

Lea más: Guaireña FC se reencuentra con la victoria

Pero en la recta final del encuentro, el elenco “albiverde” encontró la paridad, con el tanto que nació en un tiro de esquina de Edsson Riveros, que cayó al primer palo donde apareció el experimentado goleador, César Villagra para aplicar el cabezazo potente, pegado al poste derecho del portero Diego Aranda, quien quedó parado reclamando la pasividad en el movimiento defensivo de sus compañeros.

Cuando parecía que el partido se marchaba con el empate, en el tercer minuto de adición el cuadro “ñuense” dejó los puntos en casa, otra vez sacando provecho de un tiro de esquina, nuevamente ejecutado por Edsson Riveros, quien esta vez buscó el segundo poste donde Javier Vallejos volvió a meter el esférico dentro del área, para que el gol quede a merced de Víctor Penayo, quien lanzándose de palomita terminó aplicando el cabezazo ganador.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con ese resultado, el elenco comandado por Héctor “Gattuso” Marecos amplía a tres la racha de victorias, que le permiten sacarle ocho puntos de diferencia a su inmediato perseguidor, el 12 de Junio de Villa Hayes, que mañana visitará al Deportivo Capiatá, en otro duelo directo en la lucha por el ascenso. Por su parte, el Danzarín no consigue levantar cabeza y sigue ubicado en la zona roja de la tabla de promedios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estadio: La Arboleda (Barrio Santísima Trinidad). Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Guido Miranda y Derlys González. Cuarto árbitro: Édgar Galeano. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Héctor Balbuena.

Rubio Ñu: Tulio Schwarz; Mariano Ramos, Javier Vallejos, Pedro Álvarez y Yony Villazanti; Derlis Mereles (90’+1’ Héctor Martínez), Juan Barrios (82’ Víctor Penayo), Fernando Garcete (45’ Aníbal Vega) y Juan Giménez; César Villagra (90’+6’ Alexis Orué) y Derlys Cabañas (45’ Edsson Riveros). D.T.: Héctor Marecos.

Sol de América: Diego Aranda; Aquilino Giménez, Kevin Benítez, Gustavo Giménez y Carlos Samudio; Gerardo Kovacs (80’ Enzo Rotela), Stevens Gómez, Ángel Aguayo y Jorge López (76’ Jorge Benegas); David Fernández (70’ Óscar Coronel) y Julio Rivarola (80’ Juan Argüello). D.T.: Germán Centurión.

Goles: 83’ César Villagra y 90’+3’ Víctor Penayo (RÑ); 43’ Stevens Gómez (SA). Amonestado: 46’ Julio Rivarola (SA).

Capiatá-12 de Junio VH, duelo directo en la lucha por el ascenso

La vigesimoquinta ronda del torneo de la segunda categoría de la APF prosigue mañana con un par de lances, entre los que sobresale el encuentro que tendrán Deportivo Capiatá y el 12 de Junio de Villa Hayes, en el duelo directo por el ascenso a la élite.

* Mañana, a las 10:00. Guaraní de Fram vs. Encarnación FC, en el estadio Parque del Guairá. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Armindo Rojas y Éver Delgado. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

* Mañana, a las 15:00. Deportivo Capiatá vs. 12 de Junio VH, en el estadio Erico Galeano. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Carmelo Candia y José Mercado. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Fernando López. AVAR: Esteban Testta.

* Domingo, a las 10:00. Sportivo San Lorenzo vs. Resistencia SC, en el estadio Gunther Vogel. Árbitro: Alipio Colmán. Asistentes: Juan Mendoza y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Roberto Cañete.

* Domingo, a las 10:00. Pastoreo FC vs. Independiente CG, en el estadio Sol de América de Pastoreo. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Jorge Gómez y Tania Martínez. Cuarto árbitro: José Franco.

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol