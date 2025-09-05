Capiatá se afianza en zona de ascenso con su triunfo en Encarnación

El encuentro, correspondiente a la , se disputó en el estadio de Encarnación y fue dominado por Capiatá desde el inicio. En los primeros minutos, el equipo visitante abrió el marcador con una jugada magistral: un pelotazo largo del portero Mario Ramírez fue peinado por Orlando Bogado para habilitar a Alexis Acuña. El atacante, con potencia, se deshizo de los defensores y sirvió el balón a Héctor “Pipo” Lezcano, quien con gran calidad colocó el esférico en el ángulo superior derecho del arco defendido por Máximo Núñez.

Pasado el primer cuarto de hora, el visitante duplicó la diferencia. Un pase elevado del lateral derecho Antonio Penayo encontró a Héctor Lezcano, quien desbordó a José Leguizamón para luego sacar un centro preciso a la posición de Alexis Acuña. El delantero aplicó un certero cabezazo para sellar el 2-0.

En el complemento, Encarnación FC intentó reaccionar y logró descontar. Un lateral de Nicolás Rojas para Florencio Yudis terminó en un centro medido que Marcelo Dávalos cabeceó. El remate, que contó con la colaboración del portero Mario Ramírez, se metió en el fondo de la red.

Sin embargo, las esperanzas de la remontada se desvanecieron cuando, cerca de la hora de partido, Florencio Yudis fue expulsado, dejando a su equipo con diez jugadores. Con el triunfo, Deportivo Capiatá saca una ventaja de cinco puntos sobre sus inmediatos perseguidores, 12 de Junio de Villa Hayes y Sportivo San Lorenzo, quienes se enfrentarán el domingo en un duelo directo por el ascenso.

Estadio: Villa Alegre (Encarnación). Árbitro: José Méndez. Asistentes: Héctor Medina y Derlys González. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías. VAR: Ulises Mereles. AVAR: José Cuevas.

Encarnación FC: Máximo Núñez; Rolando Vázquez (46’ Nicolás Rojas), José Leguizamón, Abel Brítez y Nazareno Palavecino (46’ Willian Santander); Florencio Yudis, William Casanova (46’ Cristian Báez), Joshua Vera y Fernando Vega; Franco Pelozo y Marcelo Dávalos (67’ Blas Díaz). D.T.: Braulio Armoa.

Deportivo Capiatá: Mario Ramírez; Antonio Penayo (84’ José Núñez), Jorge Paredes, Éver Cáceres y Carlos Montiel; Felipe Ferro (53’ Christian Martínez), Juan Garay, Alexis Verdún y Héctor Lezcano (53’ Juan Franco); Orlando Bogado (84’ Ulises Sánchez) y Alexis Acuña (67’ Eduardo Estigarribia). D.T.: Julio Irrazábal.

Goles: 6’ Héctor Lezcano y 18’ Alexis Acuña (DC); 51’ Marcelo Dávalos (E). Amonestados: 38’ Fernando Vega y 86’ Rolando Vázquez, estando en la banca (E). Expulsado: 63’ Florencio Yudis (EFC).

Dos duelos matinales en la jornada sabatina

La vigesimosexta ronda del torneo de la segunda categoría de la APF prosigue mañana con un par de lances matinales, que tendrán lugar en el barrio Vista Alegre y en la capital de “capital del poyvi”. En ambos encuentros, cierto interés tiene que ver con la lucha por sostenerse en el segundo nivel.

* Mañana, a las 10:00. Fernando de la Mora vs. Guaraní de Fram, en el estadio Emiliano Ghezzi. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Edilson Florenciano. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

* Mañana, a las 10:00. Sportivo Carapeguá vs. Pastoreo FC, en el estadio Municipal de Carapeguá. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Jesús Alcaraz y Lucio García. Cuarto árbitro: Juan Jara.

* Domingo, a las 10:00. 12 de Junio VH vs. Sportivo San Lorenzo, en el estadio Facundo Deleón Fossati. Árbitro: Derlis López. Asistentes: Julio Aranda y Diego Silva. Cuarto árbitro: Zulma Quiñónez. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Héctor Balbuena.

* Domingo, a las 10:00. Sol de América vs. River Plate, en el estadio Luis Alfonso Giagni. Árbitro: César Avel Rolón. Asistentes: Éver Delgado y Marcelo Silva. Cuarto árbitro: Blas Medina.

* Lunes, a las 15:30. Resistencia SC vs. Tacuary FBC, en el estadio Tomás Beggan Correa. Árbitro: Gedidías Zacarías. Asistentes: Francisco Ramos y César Silva. Cuarto árbitro: Osmar Soto.

* Lunes, a las 18:30. Independiente CG vs. Rubio Ñu, en el estadio Ricardo Grégor. Árbitro: Alipio Colmán. Asistentes: Christian Sosa y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: Fernando López. AVAR: Esteban Testta.

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol