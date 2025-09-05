Guaireña FC y Deportivo Santaní se pasan la mano en Villarrica

El encuentro comenzó con un golpe de autoridad del equipo visitante, que se puso en ventaja rápidamente. Sin embargo, el cuadro local reaccionó a tiempo y logró la paridad antes de la media hora de juego. En la segunda mitad, el Albinegro del Tapiracuái volvió a tomar la delantera, pero el cuadro guaireño consiguió un agónico empate en casa. El punto sumado, sin embargo, parece insuficiente para sus aspiraciones.

Ambos clubes, siguen con campañas irreglares, lejos de la lucha por el ascenso a la máxima categoría del fútbol paraguayo. A pesar de ello, el empate les permite seguir en carrera por la permanencia en la categoría semiprofesional para la próxima temporada. La situación es más complicada para el equipo albiceleste, que se mantiene en la zona de riesgo en la tabla de promedios, acechado por Guaraní de Fram, Sol de América y Pastoreo FC.

Estadio: Parque del Guairá (Villa Alegre). Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Carlos Sánchez y Denis López. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

Guaireña FC: Marcos Giménez; Juan Balbuena, Hugo Portillo, Axel Loncharich y Elías Brítez; Cornelio González (60’ Carlos Duarte), Jorge Mendoza, Orlando Benítez (52’ Cristian Paredes) y Aarón Monges (84’ César Núñez); Antonio Marín (84’ Osvaldo Vázquez) y Willian Riquelme. D.T.: Rolando Chilavert.

Deportivo Santaní: Armando Vera; Bernardino Villalba, Martín Giménez, Guido Verdún y Luis Luján; Brahian Martínez (78’ Blas Ortigoza), Alexis Insfrán, Brandon Barbas (90’+5’ Óscar Figueredo) y Carlos Villalba (78’ Thiago Arévalo); Rodrigo Ramírez (46’ Alexander Núñez) y Antonio Samaniego (85’ Marco González). D.T.: Robert Gauto.

Goles: 2’ Martín Giménez (DS); 28’ y 79’ Willian Riquelme (G); 48’ Alexander Núñez (DS). Amonestados: 51’ Hugo Portillo (G); 56’ Antonio Samaniego y 94’ Blas Ortigoza (DS). Expulsado: 93’ Marcos Giménez (G).

Dos duelos matinales en la jornada sabatina

La vigesimosexta ronda del torneo de la segunda categoría de la APF prosigue mañana con un par de lances matinales, que tendrán lugar en el barrio Vista Alegre y en la capital de “capital del poyvi”. En ambos encuentros, cierto interés tiene que ver con la lucha por sostenerse en el segundo nivel.

* Mañana, a las 10:00. Fernando de la Mora vs. Guaraní de Fram, en el estadio Emiliano Ghezzi. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Edilson Florenciano. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

* Mañana, a las 10:00. Sportivo Carapeguá vs. Pastoreo FC, en el estadio Municipal de Carapeguá. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Jesús Alcaraz y Lucio García. Cuarto árbitro: Juan Jara.

* Domingo, a las 10:00. 12 de Junio VH vs. Sportivo San Lorenzo, en el estadio Facundo Deleón Fossati. Árbitro: Derlis López. Asistentes: Julio Aranda y Diego Silva. Cuarto árbitro: Zulma Quiñónez. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Héctor Balbuena.

* Domingo, a las 10:00. Sol de América vs. River Plate, en el estadio Luis Alfonso Giagni. Árbitro: César Avel Rolón. Asistentes: Éver Delgado y Marcelo Silva. Cuarto árbitro: Blas Medina.

* Lunes, a las 15:30. Resistencia SC vs. Tacuary FBC, en el estadio Tomás Beggan Correa. Árbitro: Gedidías Zacarías. Asistentes: Francisco Ramos y César Silva. Cuarto árbitro: Osmar Soto.

* Lunes, a las 18:30. Independiente CG vs. Rubio Ñu, en el estadio Ricardo Grégor. Árbitro: Alipio Colmán. Asistentes: Christian Sosa y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: Fernando López. AVAR: Esteban Testta.

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol