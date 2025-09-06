Pastoreo gana y se ilusiona con la permanencia

En el reestreno del presidente-técnico Elio de la Cruz Espínola, Pastoreo FC le ganó en su propia casa a Sportivo Carapeguá 2-0, por la fecha 26 de la División Intermedia.
Después de un primer tiempo nivelado, el conjunto visitante inclinó la balanza a su favor en los tramos finales del encuentro para vencer en la carrera al Potro carapegüeño, que se fue apagando al quedar en inferioridad numérica.
Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Jesús Alcaraz y Lucio García. Cuarto árbitro: Juan Jara.
Carapeguá: Aldo Bareiro; Ulises González, Mario Smith, Gustavo Villamayor (81’ Isaías Gavilán) y Jesús Ojeda (38’ Isaías Fernández) (79’ Iván Ramos); Fabricio Arce, Pablo Ayala (38’ Tadeo Cañiza) (81’ Jeferson Torales), Marcos Benítez y Ángelo Cabrera; Marcelo Ojeda y Augusto Giménez. D.T.: Romualdo Agüero.
Pastoreo FC: César Aquino; Pablo Candia, Elián Vogado, Ronald Borja y Richard Araújo (66’ Rommel Vera); Kevin Lezcano (62’ Cristhian Núñez), Diego Mencia, Adrián Mereles (62’ Derlis Falcón) y Alexander Bundgaard; Juan José Heinze y Ricardo Solís. D.T.: Elio Espínola.
Goles: 79’ Derlis Falcón y 92’ Pablo Candia (P). Amonestados: 32’ Elián Vogado, 34’ Ricardo Solís, 52’ Ronald Borja, 55’ Alexander Bundgaard, 72’ Juan José Heinze y 77’ Diego Mencia (P); 43’ Mario Smith, 62’ Marcelo Ojeda y 84’ Aldo Bareiro (C). Expulsado: 76’ Marcelo Ojeda (C), por doble amonestación.