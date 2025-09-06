Fútbol de Intermedia

Pastoreo gana y se ilusiona con la permanencia

Pastoreo FC obtuvo este sábado un significativo triunfo de visitante por 2-0 sobre Sportivo Carapeguá, por la vigesimosexta fecha de la División Intermedia. Los albirrojos del quinto departamento, que se encuentra en la zona de descenso, se ilusiona con la permanencia en el circuito.

Por ABC Color
06 de septiembre de 2025 - 13:55
Festejo de uno de los goles de Pastoreo, en el estadio Municipal de Carapeguá.
Festejo de uno de los goles de Pastoreo, en el estadio Municipal de Carapeguá.APF

En el reestreno del presidente-técnico Elio de la Cruz Espínola, Pastoreo FC le ganó en su propia casa a Sportivo Carapeguá 2-0, por la fecha 26 de la División Intermedia.

Después de un primer tiempo nivelado, el conjunto visitante inclinó la balanza a su favor en los tramos finales del encuentro para vencer en la carrera al Potro carapegüeño, que se fue apagando al quedar en inferioridad numérica.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Jesús Alcaraz y Lucio García. Cuarto árbitro: Juan Jara.

Carapeguá: Aldo Bareiro; Ulises González, Mario Smith, Gustavo Villamayor (81’ Isaías Gavilán) y Jesús Ojeda (38’ Isaías Fernández) (79’ Iván Ramos); Fabricio Arce, Pablo Ayala (38’ Tadeo Cañiza) (81’ Jeferson Torales), Marcos Benítez y Ángelo Cabrera; Marcelo Ojeda y Augusto Giménez. D.T.: Romualdo Agüero.

Pastoreo FC: César Aquino; Pablo Candia, Elián Vogado, Ronald Borja y Richard Araújo (66’ Rommel Vera); Kevin Lezcano (62’ Cristhian Núñez), Diego Mencia, Adrián Mereles (62’ Derlis Falcón) y Alexander Bundgaard; Juan José Heinze y Ricardo Solís. D.T.: Elio Espínola.

Goles: 79’ Derlis Falcón y 92’ Pablo Candia (P). Amonestados: 32’ Elián Vogado, 34’ Ricardo Solís, 52’ Ronald Borja, 55’ Alexander Bundgaard, 72’ Juan José Heinze y 77’ Diego Mencia (P); 43’ Mario Smith, 62’ Marcelo Ojeda y 84’ Aldo Bareiro (C). Expulsado: 76’ Marcelo Ojeda (C), por doble amonestación.

