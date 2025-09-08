Fútbol de Intermedia

Programa definido de la 27ª fecha

El Consejo de la División Intermedia estableció este lunes el programa de la 27ª fecha del campeonato de la segunda categoría de nuestro fútbol que consta de 30 rondas y otorga dos plazas al círculo privilegiado de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Por ABC Color
08 de septiembre de 2025 - 15:22
Fernando Gastón Garcete y Federico Mereles, futbolistas de Rubio Ñu, líder de la División Intermedia 2025.
Fernando Gastón Garcete y Federico Mereles, futbolistas de Rubio Ñu, líder de la División Intermedia 2025.Rubio Ñu

El capítulo 27 de la División Intermedia se desarrollará entre el viernes y lunes próximos.

Lea más: Sol de América, en el camino de la salvación

El panorama actual marca que Rubio Ñu y Deportivo Capiatá se encuentra en la zona de ascenso, mientras que Pastoreo FC, Sol de América y Guaraní de Fram están en la de descenso.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2334

La cartelera asigna la realización de los siguientes partidos:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Viernes 12

15:30: Deportivo Santaní vs. Resistencia, en el Unión Agrícola.

19:00: San Lorenzo vs. Tacuary, en el Gunther Vogel.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2334

Sábado 13

10:00: River Plate vs. Independiente de Campo Grande, en los Jardines del Kelito.

10:00: 12 de Junio de Villa Hayes vs. Encarnación FC, en el Facundo Deleón Fossatti.

Domingo 14

10:00: Pastoreo FC vs. Guaireña FC, en el Sol de América de Juan Manuel Frutos.

10:00: Rubio Ñu vs. Sportivo Carapeguá, en La Arboleda.

Lunes 15

16:30: Guaraní de Fram vs. Sol de América, en el Villa Alegre de Encarnación.

19:00: Deportivo Capiatá vs. Fernando de la Mora, en el Erico Galeano.

Enlace copiado