Programa definido de la 27ª fecha

El capítulo 27 de la División Intermedia se desarrollará entre el viernes y lunes próximos.
El panorama actual marca que Rubio Ñu y Deportivo Capiatá se encuentra en la zona de ascenso, mientras que Pastoreo FC, Sol de América y Guaraní de Fram están en la de descenso.
La cartelera asigna la realización de los siguientes partidos:
Viernes 12
15:30: Deportivo Santaní vs. Resistencia, en el Unión Agrícola.
19:00: San Lorenzo vs. Tacuary, en el Gunther Vogel.
Sábado 13
10:00: River Plate vs. Independiente de Campo Grande, en los Jardines del Kelito.
10:00: 12 de Junio de Villa Hayes vs. Encarnación FC, en el Facundo Deleón Fossatti.
Domingo 14
10:00: Pastoreo FC vs. Guaireña FC, en el Sol de América de Juan Manuel Frutos.
10:00: Rubio Ñu vs. Sportivo Carapeguá, en La Arboleda.
Lunes 15
16:30: Guaraní de Fram vs. Sol de América, en el Villa Alegre de Encarnación.
19:00: Deportivo Capiatá vs. Fernando de la Mora, en el Erico Galeano.