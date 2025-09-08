Programa definido de la 27ª fecha

El capítulo 27 de la División Intermedia se desarrollará entre el viernes y lunes próximos.

El panorama actual marca que Rubio Ñu y Deportivo Capiatá se encuentra en la zona de ascenso, mientras que Pastoreo FC, Sol de América y Guaraní de Fram están en la de descenso.

La cartelera asigna la realización de los siguientes partidos:

Viernes 12

15:30: Deportivo Santaní vs. Resistencia, en el Unión Agrícola.

19:00: San Lorenzo vs. Tacuary, en el Gunther Vogel.

Sábado 13

10:00: River Plate vs. Independiente de Campo Grande, en los Jardines del Kelito.

10:00: 12 de Junio de Villa Hayes vs. Encarnación FC, en el Facundo Deleón Fossatti.

Domingo 14

10:00: Pastoreo FC vs. Guaireña FC, en el Sol de América de Juan Manuel Frutos.

10:00: Rubio Ñu vs. Sportivo Carapeguá, en La Arboleda.

Lunes 15

16:30: Guaraní de Fram vs. Sol de América, en el Villa Alegre de Encarnación.

19:00: Deportivo Capiatá vs. Fernando de la Mora, en el Erico Galeano.