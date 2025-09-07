Sol de América, en el camino de la salvación

Para seguir con posibilidades de permanencia en la División Intermedia, Sol de América debía vencer al complicado River Plate. Con el 1-0 logrado por los azules, el panorama en el promedio se vuelve más alentador.
El experimentado Edgardo Orzusa, en el primer tiempo, registró el tanto del desequilibrio en un duelo por demás parejo, desarrollado en Villa Elisa.
Estadio: Luis Alfonso Giagni. Árbitro: César Avel Rolón. Asistentes: Éver Delgado y Marcelo Silva. Cuarto árbitro: Blas Medina.
Sol de América: Diego Aranda; Aquilino Giménez, Gustavo Giménez, Rodrigo Duarte y Carlos Samudio; Edgardo Orzusa y Stevens Gómez; Fernando Leguizamón (72’ Kevin Benítes), Marcelo Cañete (61’ Pulvio Aranda) y Gerardo Kovacs (83’ Enzo Rodas); Julio Rivarola (83’ Óscar Coronel). D.T.: Ángel Martínez.
River Plate: Francisco Peralta; Damián Cabrera (89’ Guillermo Gill), Willian Alonzo, Eric Cristaldo y Facundo Valdez (46’ Osvaldo Romero); Walter Gaona, César Leguizamón, Andrés Jantus (73’ Santiago Torres) y Arnaldo Román; Matías González y Lucas Candia (84’ Rodrigo Fariña). D.T.: Celso Ayala.
Gol: 33’ Edgardo Orzusa (SA). Amonestados: 9’ Marcelo Cañete, 51’ Stevens Gómez, 76’ Gustavo Giménez y 93’ Enzo Rodas (SA); 9’ Damián Cabrera, 39’ Celso Ayala -DT-, 68’ Andrés Jantus y 93’ Rodrigo Fariña (RP). Expulsado: 56’ Stevens Gómez (SA).