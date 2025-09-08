Resistencia se impone sobre el final

En un partido con alternativas cambiantes, Resistencia le ganó 3-2 a Tacuary en la Chacarita, por el capítulo 26 de la División Intermedia.
Lea más: Programa de la fecha 27
El Triángulo rojo obtuvo una apreciable ventaja con dos goles seguidos. El Buque barriojarense descontó en el primer tiempo e igualó en el segundo.
En un momento parejo del encuentro, el elenco visitante sufrió una expulsión y con la inferioridad numérica, no pudo soportar la presión local, cediendo sobre el final.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Estadio: Tomás Beggan Correa. Árbitro: Gedidías Zacarías. Asistentes: Francisco Ramos y César Silva. Cuarto árbitro: Osmar Soto Vázquez.
Resistencia: Santiago Godoy; Igor Centurión (75’ Matías Medina), José Portillo, César Castellano y Marcelo Benítez (96’ Mauricio Cantero); Nolberto Báez, Jorge Jara, Rodrigo Vera y Renato Mencia (65’ Álex Acosta); Jorge Colmán (96’ Fabricio Romero) y Enzo Agüero (65’ Víctor Velazco). D.T.: Hugo Marcelo Ovelar.
Tacuary: Bernardo Medina; Cristian García, Junior Franco, Alan Bento y Marcelo Estigarribia; Sebastián Benítez (46’ Lucio de Pascale), Santiago Mederos (46’ Jesús Servín), Martín Reinoso (87’ Martín Núñez) y Carlos Giménez; Jonatan Blanco y Arnaldo Zárate (83’ Alan T. Bento). D.T.: Luis de la Riva.
Goles: 32’ Jorge Colmán, 37’ Enzo Agüero y 89’ Marcelo Benítez (R); 41’ Arnaldo Zárate y 67’ Junior Franco (T); Amonestados: 55’ Lucio de Pascale, 62’ Martín Reinoso, 74’ Cristian García y 76’ Bernardo Medina (T). Expulsado: 81’ Cristian García (T).