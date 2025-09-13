Fútbol de Intermedia

12 de Junio goleó y mantiene la esperanza de subir a Primera

12 de Junio goleó 3-0 a Encarnación y continúa vivo en la pelea por el ascenso a la Primera División de Paraguay.

Por ABC Color
13 de septiembre de 2025 - 12:32
Los futbolistas del 12 de Junio celebran un gol en el partido frente a Encarnación FC por la fecha 27 de la División Intermedia 2025 en el estadio Facundo Deleón Fossati, en Villa Hayes, Paraguay.
Los futbolistas del 12 de Junio celebran un gol en el partido frente a Encarnación FC por la fecha 27 de la División Intermedia 2025 en el estadio Facundo Deleón Fossati, en Villa Hayes, Paraguay.@IntermediaAPF

12 de Junio volvió al triunfo luego de cuatro partidos (5 agregando la Copa Paraguay 2025) y continúa soñando con el ascenso a la Primera División de Paraguay. El León Chaqueño derrotó 3-0 a Encarnación FC en la continuidad de la fecha 27 de la División Intermedia 2025 y descontó parcialmente 1 punto la desventaja con el segundo de la tabla de posiciones.

Lea más: General Caballero vs. Cerro: A qué hora juega y dónde ver en vivo

Los chaqueños estaban obligados a ganar para no condicionar aún más la posibilidad de jugar en la máxima categoría del fútbol paraguayo cuando restarán solo 3 rondas por disputar. Claudio Orquiola, con un doblete, el primero a los 30 minutos y el segundo a los 50′, y Daniel Fernández a los 45+4′ anotaron en el Facundo Deleón Fossati de la ciudad de Villa Hayes.

Los futbolistas del 12 de Junio celebran un gol en el partido frente a Encarnación FC por la fecha 27 de la División Intermedia 2025 en el estadio Facundo Deleón Fossati, en Villa Hayes, Paraguay.
Los futbolistas del 12 de Junio celebran un gol en el partido frente a Encarnación FC por la fecha 27 de la División Intermedia 2025 en el estadio Facundo Deleón Fossati, en Villa Hayes, Paraguay.

12 de Junio, a 1 punto de la zona de ascenso

12 de Junio también retornó al tercer lugar de la clasificación de la División Intermedia: suma 46 puntos, mismo puntaje que Sportivo San Lorenzo, que el viernes superó 1-0 a Tacuary, y queda momentáneamente a 1 unidad del Deportivo Capiatá, que recibe a Fernando a la Mora el domingo a las 10:00, en simultáneo con Rubio Ñu vs. Sportivo Carapeguá.

Enlace copiado