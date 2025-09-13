12 de Junio goleó y mantiene la esperanza de subir a Primera

12 de Junio volvió al triunfo luego de cuatro partidos (5 agregando la Copa Paraguay 2025) y continúa soñando con el ascenso a la Primera División de Paraguay. El León Chaqueño derrotó 3-0 a Encarnación FC en la continuidad de la fecha 27 de la División Intermedia 2025 y descontó parcialmente 1 punto la desventaja con el segundo de la tabla de posiciones.

Los chaqueños estaban obligados a ganar para no condicionar aún más la posibilidad de jugar en la máxima categoría del fútbol paraguayo cuando restarán solo 3 rondas por disputar. Claudio Orquiola, con un doblete, el primero a los 30 minutos y el segundo a los 50′, y Daniel Fernández a los 45+4′ anotaron en el Facundo Deleón Fossati de la ciudad de Villa Hayes.

12 de Junio, a 1 punto de la zona de ascenso

12 de Junio también retornó al tercer lugar de la clasificación de la División Intermedia: suma 46 puntos, mismo puntaje que Sportivo San Lorenzo, que el viernes superó 1-0 a Tacuary, y queda momentáneamente a 1 unidad del Deportivo Capiatá, que recibe a Fernando a la Mora el domingo a las 10:00, en simultáneo con Rubio Ñu vs. Sportivo Carapeguá.