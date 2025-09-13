El Kelito se impone en casa

Después de un equilibrado primer tiempo, River Plate inclinó la balanza a su favor en el segundo para derrotar por 2-0 al Independiente de Campo Grande, que sigue sufriendo en el año de su centenario.

El conjunto de la banda roja logró puntos importantes en el promedio para su continuidad en la División Intermedia.

Para el “Inde”, la misión es cerrar de manera digna la temporada y arrancar la siguiente con mayor fuerza.

Estadio: Jardines del Kelito. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler. Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.

River Plate: Francisco Peralta; Enzo Ortiz, Eric Cristaldo, Damián Cabrera y Brian Mendoza (70’ Alexander Vázquez); Arnaldo Román, César Leguizamón (75’ Francisco Bareiro) y Osvaldo Romero (70’ Germán Núñez); Willian Alonzo, Matías González (75’ Lucas Candia) y Walter Gaona (84’ Rodrigo Fariña). D.T.: Celso Ayala.

Independiente CG: Rodrigo Frutos; Víctor Dávalos, Ismael Benegas, Luis Cabral e Iván Salcedo; Denis Zárate, Aldo Vera y Juan Gauto (53’ Víctor Rivarola); Lucas Zalazar, Sergio Dietze (80’ Aldo Torres) y Fernando Díaz (53’ Héctor Herrera). D.T.: Pablo Caballero.

Goles: 54’ Matías González y 58’ Walter Gaona (RP). Amonestados: 26’ Ismael Benegas y 61’ Brian Mendoza (I). Expulsado: 79’ Iván Salcedo (I).