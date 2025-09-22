Capiatá no pudo festejar en Villa Elisa, pero mantiene la diferencia

En el primer cuarto de hora, el “escobero” se adelantó en el marcador con el tanto que nació en un envió de Lezcano que se desvió en la espalda del maliense Diarra para que el esférico vaya a parar en el ángulo superior izquierdo Diego Aranda. Sin embargo, antes de llegar a la media hora, Rivarola con un imponente cabezazo colocado terminó igualando el marcador.

Lea más: San Lorenzo, otro que no supo reducir la diferencia

Con ese resultado, el cuadro comandado por Julio Irrazábal mantiene los cuatro puntos de diferencia sobre sus inmediatos perseguidores: 12 de Junio de Villa Hayes y Sportivo San Lorenzo, por lo tanto, si derrota a Independiente de Campo Grande en la penúltima ronda, asegurará su vuelta a la élite, en la que estuvo por última vez en 2019.

Estadio: Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa). Árbitro: Derlis Fabián López. Asistentes: Derlys González y Juan Mendoza. Cuarto árbitro: Carlos Figueredo. VAR: José Méndez. AVAR: Héctor Balbuena.

Sol de América: Diego Aranda; Aquilino Giménez, Rodrigo Duarte, Gustavo Giménez y Carlos Samudio; Gerardo Kovacs (85’ Rodrigo Jara), Edgardo Orzusa, Pulvio Aranda (85’ Ángel Aguayo), Fernando Leguizamón y Marcelo Cañete (69’ Stevens Gómez); Julio Rivarola (79’ Óscar Coronel). D.T.: Ángel Martínez.

Deportivo Capiatá: Mario Ramírez; Antonio Penayo (71’ Gustavo De Lira), Jorge Paredes, Carlos Montiel (75’ Felipe Ferro) y Fulgencio Oviedo; Alexis Verdún, Juan Garay y Héctor Lezcano (71’ Carlos Delgado); Santiago Santacruz (58’ Eduardo Estigarribia), Dramane Diarra (46’ Juan Franco) y Orlando Bogado. D.T.: Julio Irrazábal.

Goles: 29’ Julio Rivarola (SA); 14’ Dramane Diarra (DC). Amonestados: 58’ Marcelo Cañete y 89’ Rodrigo Jara (SA).

Rubio Ñu va por el título de campeón

La antepenúltima ronda (28ª) del torneo de la segunda categoría se completa hoy con el partido a ser realizado en Villarrica, donde Rubio Ñu puede redondear su gran temporada asegurando el título de campeón.

El Albiverde, que viene arrastrando cinco victorias al hilo, necesita puntuar ante el Albiceleste para asegurar el campeonato. El mérito deportivo (enfrentamientos entre sí) favorece al elenco comandado por Héctor Marecos sobre Capiatá, por lo que un empate será suficiente para su cometido, ante un equipo que se juega la permanencia en la categoría.

* Hoy a las 18:30. Guaireña FC vs. Rubio Ñu, en el estadio Parque del Guairá. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Aníbal Esteche y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Blas Medina.

* Detalles proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol