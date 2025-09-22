San Lorenzo, otro que no supo reducir la diferencia

El equipo dirigido por Sergio Orteman necesitaba del triunfo para aumentar sus esperanzas de quedarse con el segundo cupo de ascenso a la élite, pero el marcador terminó vacío en Encarnación, lo que hace que el representante de la Ciudad Universitaria se mantenga a cuatro puntos del Deportivo Capiatá, que sigue manteniendo la segunda plaza a la máxima categoría.

En la penúltima ronda, el “Rayadito” tendrá que recibir al Deportivo Santaní, que no conoce de la derrota desde hace diez fechas (cuatro triunfos y seis empates). El cuadro sanlorenzano precisa de la victoria y esperar un tropiezo del “Escobero” para llegar a la última ronda con las chances intactas de poder lograr su vuelta a la máxima categoría, en la que militó por última vez en la temporada 2020.

Estadio: Villa Alegre (Encarnación). Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Diego Silva y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: Fernando López. AVAR: Christian Sosa.

Encarnación FC: Engel Steffen; Nicolás Rojas, José Leguizamón, Nery Bareiro y Nazareno Palavecino; William Casanova, Fernando Vega (48’ Víctor Ayala), Blas Díaz y Diego Villalba (32’ Marcos Caballero); Willian Santander (72’ Enzo Maidana) y Marcelo Dávalos (72’ Cristhian Báez). D.T.: Julio Villalba.

Sportivo San Lorenzo: Federico Cristóforo; Maximiliano García, Teodoro Paredes, Joel Jiménez y Miguel Samudio; Héctor Villamayor (69’ José Barrios), Aldo Quiñónez y Hugo González; Antonio Oviedo (82’ Iván Duarte), Axel Galeano (59’ José Duarte) y Cristhian Medina. D.T.: Sergio Orteman.

Gol: No hubo. Amonestados: 15’ Fernando Vega, 24’ Nicolás Rojas, 37’ Nazareno Palavecino y 67’ Nery Bareiro (E); 41’ Antonio Oviedo y 90’ Aldo Quiñónez (SL).

Rubio Ñu va por el título de campeón

La antepenúltima ronda (28ª) del torneo de la segunda categoría se completa hoy con el partido a ser realizado en Villarrica, donde Rubio Ñu puede redondear su gran temporada asegurando el título de campeón.

El Albiverde, que viene arrastrando cinco victorias al hilo, necesita puntuar ante el Albiceleste para asegurar el campeonato. El mérito deportivo (enfrentamientos entre sí) favorece al elenco comandado por Héctor Marecos sobre Capiatá, por lo que un empate será suficiente para su cometido, ante un equipo que se juega la permanencia en la categoría.

* Hoy a las 18:30. Guaireña FC vs. Rubio Ñu, en el estadio Parque del Guairá. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Aníbal Esteche y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Blas Medina.

* Detalles proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol