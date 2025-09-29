Deportivo Capiatá va por el segundo cupo de ascenso

El que tiene todo para acompañar a Rubio Ñu en la máxima categoría de nuestro fútbol en 2026, es el Deportivo Capiatá, que le saca cuatro puntos de ventaja a sus inmediatos perseguidores: 12 de Junio VH y Sportivo San Lorenzo.

Lea más: Rubio Ñu golea y celebra el título en casa con su gente

El “Escobero” recibirá en su recinto al Independiente de Campo Grande, que prácticamente juega por cumplir sus restantes partidos en la temporada, atendiendo que no pelea por la permanencia y mucho menos por el boleto al circulo privilegiado.

Dejando los puntos en la ciudad de los “mitos y leyendas”, el elenco comandado por Julio Irrazábal asegurará su vuelta a la élite sin depender de otro resultado, luego de siete temporadas.

En los demás encuentros, tanto el 12 de Junio de Villa Hayes como el Sportivo San Lorenzo intentarán sumar de a tres y aguardar la colaboración del “Inde” para extender la definición hasta la última ronda del torneo.

* Hoy, a las 09:00. Deportivo Capiatá-Independiente CG, en el estadio Erico Galeano. Árbitro: Blas Romero. Asistentes: Diego Silva y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Marco Franco. VAR: Fernando López. AVAR: José Cuevas.

* Hoy, a las 09:00. 12 de Junio VH-Sol de América, en el estadio Facundo Deleón Fossatti. Árbitro: David Ojeda. Asistentes: Luis Onieva y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: Juan López. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Christian Sosa.

* Hoy, a las 09:00. Sportivo San Lorenzo vs. Deportivo Santaní, en el estadio Gunther Vogel. Árbitro: Aldo Javier Quiñónez. Asistentes: Julio Aranda y Juan Mendoza. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías. VAR: José Natanael Méndez. AVAR: Héctor Balbuena.