Capiatá queda con las manos vacías

Sportivo Carapeguá puso palos a la rueda del Deportivo Capiatá (2-2), que estuvo dos veces al frente en el marcador, pero cometió errores por los que pagó caro.
El Escobero tuvo un bajón significativo en las últimas rondas, por lo que el gran esfuerzo realizado por el grupo resultó en vano.
Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Juan Gabriel Benítez. Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Héctor Balbuena.
Carapeguá: Carlos Urán; Ulises González, Gustavo Villamayor, Mario Smith (46’ Augusto Giménez) y Tomás Mendoza; Fabricio Arce (88’ Tadeo Cañiza), Milver Aquino, Eric Ramos (71’ Miguel Busto) y Ángelo Cabrera; Jeferson Torales (81’ Jesús Cáceres) y Marcelo Ojeda (88’ Isaías Gavilán). D.T.: Romualdo Agüero. Capiatá: Mario Ramírez; Juaquín Ojeda (81’ Eduardo Estigarribia), Jorge Paredes, Fulgencio Oviedo y Éver Cáceres; Héctor Lezcano (58’ Felipe Ferro), Juan Garay, Alexis Verdún (66’ Juan Franco) y Dramane Diarra (81’ Alexis Acuña); Orlando Bogado y Carlos Delgado. D.T.: Julio Irrazábal.
Goles: 14’ Carlos Delgado y 56’ Fulgencio Oviedo (DC); 51’ Jeferson Torales, de penal y 64’ Ángelo Cabrera, de penal (SC). Amonestados: 20’ Eric Ramos (SC); 63’ Jorge Paredes y 93’ Éver Cáceres (DC).