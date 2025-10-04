El “efecto Orteman” en San Lorenzo obra el milagro “Santo”

El estratega charrúa, recordado campeón de la Copa Libertadores de América con Olimpia, asumió la dirección técnica en la fecha 12 cuando el equipo de la Ciudad Universitaria se encontraba a la deriva, ocupando un deslucido noveno lugar. Este mal arranque fue obra de Miguel Cristaldo, quien dirigió las primeras once fechas, cosechando apenas 14 unidades (cuatro triunfos, dos empates y cinco derrotas).

Sin embargo, bajo el mando de Orteman, el “Rayadito” se transformó. El “pelado” logró cosechar una racha impresionante: once victorias, seis empates y solo dos derrotas. Esto se traduce en 39 puntos de los 57 disputados desde su llegada, una efectividad fundamental para alcanzar el objetivo.

La segunda rueda fue sencillamente espectacular, con el equipo de San Lorenzo solo conociendo la derrota en una ocasión, y fue precisamente ante el campeón del certamen, Rubio Ñu. Esta campaña brillante desde atrás terminó por decretar el regreso de Sportivo San Lorenzo a la élite del fútbol paraguayo, categoría donde militó por última vez en 2019.

Capiatá Desperdició un “Triple Match Point”

En la otra vereda, el Deportivo Capiatá sintió la amargura de la derrota épica. El elenco “escobero”, comandado por Julio Irrazábal, tuvo la oportunidad en bandeja para sellar su ascenso, contando con un claro “triple match point” en las últimas tres fechas del torneo de la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, para decretar su ascenso a la élte de nuestro balompié, en el que militó por última vez en 2019.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El equipo solo necesitaba un triunfo en cualquiera de estos tres cruciales encuentros, pero la presión pudo más. En la fecha 28, dejó escapar la ventaja al empatar 1-1 con Sol de América. Luego, en la fecha 29, sufrió una dolorosa derrota 2-1 frente a Independiente de Campo Grande. Finalmente, en el cierre ante Sportivo Carapeguá, solo pudo igualar 2-2, sellando la decepción. Los resultados adversos se combinaron para arrebatarle el ascenso de forma increíble, dejando a San Lorenzo con la última plaza al circulo privilegiado.