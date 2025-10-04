¿Qué necesita Deportivo Capiatá para volver a Primera División?

Deportivo Capiatá disputa hoy la última fecha de la División Intermedia 2025. El Escobero, que en 2014 derrotó 1-0 a Boca Juniors en la Bombonera por la Copa Sudamericana, quiere retornar a la máxima categoría del fútbol paraguayo. Los dirigidos por Julio Irrazábal juegan de visitante, pero a diferencia de Sportivo San Lorenzo, depende de sí para el segundo ascenso.

Capiatá es el segundo en la tabla de posiciones con 51 puntos, 1 más que el Rayadito cuando restan 3 unidades por disputar. En el cierre de la Segunda División de Paraguay, los capiateños viajan al Noveno Departamento para enfrentar a Sportivo Carapeguá, que no tiene nada en juego. El partido comienza a las 15:00 en el estadio Municipal de la ciudad de Carapeguá.

Deportivo Capiatá depende de sí en el triunfo

El “Depor” puede sentenciar la vuelta a la División de Honor con un triunfo sin importar por el resultado de Fernando de la Mora vs. Sportivo San Lorenzo. En caso contrario, si empata o pierde necesita que el Rayadito, que en simultáneo visita al Rojo en el Emiliano Ghezzi, no triunfe. Si ambos finalizan con el mismo puntaje, Irrazábal y compañían tienen ventaja deportiva.

Si Capiatá y San Lorenzo empatan en puntos

Si Deportivo Capiatá y San Lorenzo suman 51 unidades, el primer criterio de desempates en el caso de igualdad de puntos, establecido en el Reglamento de Competiciones de la categoría, señala a los duelos entre sí. Y en este 2025, el Escobero registra un triunfo (2-0 el 18 de mayo en el Gunther Vogel) y un empate (0-0 el 25 de agosto en el Erico Galeano) contra el Rayadito.

