A qué hora juega Carapeguá vs. Capiatá y dónde ver en vivo

Deportivo Capiatá enfrenta a Sportivo Carapeguá por el ascenso a la Primera División de Paraguay. El Potro y el Escobero juegan la última fecha de la División Intermedia 2025: empieza a las 15:00, en simultáneo con Fernando de la Mora vs. San Lorenzo, en el estadio Municipal de la ciudad de Carapeguá. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Capiatá: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 15:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 15:00 horas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chile: 15:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 14:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Capiatá: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Lea más: A qué hora juega Fernando vs. San Lorenzo y dónde ver en vivo

Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Capiatá: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.