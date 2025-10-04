A qué hora juega Carapeguá vs. Capiatá y dónde ver en vivo

Deportivo Capiatá enfrenta a Sportivo Carapeguá por el ascenso a la Primera División de Paraguay. El Potro y el Escobero juegan la última fecha de la División Intermedia 2025: empieza a las 15:00, en simultáneo con Fernando de la Mora vs. San Lorenzo, en el estadio Municipal de la ciudad de Carapeguá. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Capiatá: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 15:00 horas
Argentina: 15:00 horas
Brasil: 15:00 horas
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Uruguay: 15:00 horas
Chile: 15:00 horas
Ecuador: 14:00 horas
Colombia: 14:00 horas
Perú: 14:00 horas
Venezuela: 15:00 horas
Bolivia: 15:00 horas
El Salvador: 13:00 horas
México: 13:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
Estados Unidos - Este: 14:00 horas
Inglaterra: 20:00 horas
España: 21:00 horas
Bélgica: 21:00 horas
Marruecos: 21:00 horas
Sudáfrica: 21:00 horas
Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Capiatá: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Lea más: A qué hora juega Fernando vs. San Lorenzo y dónde ver en vivo
Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Capiatá: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.