Pastoreo FC se despide luego de cuatro temporadas

Pastoreo FC necesitaba un milagro para mantenerse en la categoría, en la que compitió desde el 2022. Sin embargo, con el empate sin goles con Deportivo Santaní, se consumó su descenso de la División Intermedia.

El futuro de la institución albirroja es incierto, teniendo en cuenta que la misma fue fundada para representar a la Liga en el circuito y al quedar sin competencia, es altamente probable que se desintegre, como ocurrió con Liberación en su momento.

Estadio: Unión Agrícola. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Aníbal Esteche y Derlys González. Cuarto árbitro: Marco Franco. VAR: Julio Ojeda. AVAR: Arthur Afara.

Santaní: Fernando Guillén; Bernardino Villalba, Martín Giménez, Alejandro Meza y Luis Luján; Federico Florentín, Brahian Martínez (80’ Blas Ortigoza), Rodrigo Ramírez (66’ Alexander Núñez) y Carlos Villalba (66’ Alexis Insfrán); Antonio Samaniego (71’ Marco González) y Édgar Villalba. D.T.: Robert Gauto. Pastoreo FC: César Aquino; Pablo Candia, Elian Vogado, Rommel Vera y Junior Aguilar (88’ Luis Rolón); Darío Ferreira (45’ Juan Heinze), Adrián Mereles (72’ Fernando Falcón), Kevin Lezcano y Alexis Rojas (45’ Milciades Adorno); Ricardo Solís y Alexander Bundgaard (66’ Osmar Leguizamón). D.T.: Elio Espínola.

Gol: No hubo. Amonestados: 45’ Édgar Villalba y 55’ Martín Giménez (S); 74’ Osmar Leguizamón y 88’ Kevin Lezcano (P). Expulsado: 72’ Antonio Samaniego (S).