¡Un cierre candente!: se define el segundo ascenso y dos descensos

Aunque Rubio Ñu ya alzó el trofeo y aseguró su regreso a la élite, la emoción se concentra en la lucha directa por la última plaza, mientras que en el fondo, la supervivencia está en juego para media docena de clubes. Los focos de atención estarán puestos en dos escenarios clave: la “capital del poyvi” (Carapeguá) y el barrio Vista Alegre, sedes que albergarán los duelos que definirán al segundo ascendido entre Deportivo Capiatá y Sportivo San Lorenzo.

El “escobero” cuenta con la ventaja mínima de un punto en la tabla de posiciones. Un triunfo propio en su visita al Sportivo Carapeguá le bastará para sellar su vuelta a la máxima categoría, sin importar el resultado de su rival: el “Rayadito”, que se acercó peligrosamente, tras el “freno” auriazul ante Independiente de Campo Grande. El elenco comandado por Sergio Orteman necesita ganar su partido ante Fernando de la Mora, que se juega la permanencia y esperar una “mano” de Sportivo Carapeguá, que le arrebate puntos al “escobero”.

En la parte baja, la tensión es máxima. Seis equipos están en una lucha encarnizada por evitar los dos cupos finales de descenso, tras la prematura pérdida de categoría de Guaraní de Fram: Guaireña, Fernando de la Mora, River Plate, Sol de América, Pastoreo y Tacuary. La situación, aunque compleja, tiene un detalle favorable: no hay cruces directos entre los seis implicados. De este grupo, cuatro clubes tienen su destino en sus propias manos: Sol de América, Fernando de la Mora, Guaireña y River Plate dependen únicamente de conseguir su propia victoria para salvarse.

* Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Capiatá, en el estadio Municipal de Carapeguá. Árbitro: Juan Gabriel Benítez. Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Héctor Balbuena.

* Fernando de la Mora vs. Sportivo San Lorenzo, en el estadio Emiliano Ghezzi. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: José Villagra y Guido Miranda. Cuarto árbitro: Alipio Colmán. VAR: Fernando López. AVAR: Eduardo Britos.

* Resistencia SC vs. River Plate, en el estadio Tomás Beggan Correa. Árbitro: David Ojeda. Asistentes: Julio Aranda y Luis Onieva. Cuarto árbitro: Édgar Galeano. Árbitro Auxiliar 1: Álvaro Giménez. Árbitro Auxiliar 2: Óscar Barrios.

* Sol de América vs. Encarnación FC, en el estadio Luis Alfonso Giagni. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: José Mercado y Christian Sosa. Cuarto árbitro: Fredy Hermosilla. Árbitro Auxiliar 1: Marcos Galeano. Árbitro Auxiliar 2: Víctor Robles.

* Deportivo Santaní vs. Pastoreo FC, en el estadio Unión Agrícola. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Aníbal Esteche y Derlys González. Cuarto árbitro: Marco Franco. Árbitro Auxiliar 1: Julio Ojeda. Árbitro Auxiliar 2: Arthur Afara.

* Tacuary FBC vs. Rubio Ñu, en el estadio Enrique Soler. Árbitro: Derlis López. Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina. Cuarto árbitro: Nelson Palma. Árbitro Auxiliar 1: Aldo Quiñónez. Árbitro Auxiliar 2: Juan Franco.

* Guaireña FC vs. Guaraní de Fram, en el estadio Parque del Guairá. Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: Félix Arzamendia y Lucio García. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz. Árbitro Auxiliar 1: Juan López. Árbitro Auxiliar 2: Gedidías Zacarías.

* Domingo, a las 10:00. Independiente CG vs. 12 de Junio VH, en el estadio Ricardo Gregor. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Francisco Ramos y Jesús Alcaraz. Cuarto árbitro: Blas Medina.