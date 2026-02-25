El “Demonio” Bareiro se suma a Capiatá en busca del “operativo retorno a la élite”

La trayectoria del “Demonio” representa un aval de jerarquía para esta campaña. Con un pasado laureado en Libertad, un paso fugaz por Olimpia y sus inicios en General Díaz, Bareiro llega tras su paso por Guaraní de Fram, en ese entonces de la segunda categoría, en el que seguirá compitiendo, ahora defendiendo el escudo capiateño, buscará inyectar oficio a un vestuario que aún intenta sanar las heridas del pasado reciente, tras ver cómo el ascenso se le escurrió de las manos de forma dramática en la última jornada del torneo anterior.

Esta apuesta institucional no es un hecho aislado, ya que anteriormente presentó en la ofensiva con otro nombre experimentado Jorge “Conejo” Benítez. Con esta dupla de ataque, el club pretende espantar los fantasmas de la temporada pasada, en la que el boleto a Primera terminó finalmente en manos del Sportivo San Lorenzo en un cierre de campeonato para el infarto. Bajo la conducción táctica del argentino Felipe de la Riva, quien toma el relevo de Julio Irrazábal en esta nueva aventura, el equipo de la “Ciudad de los Mitos y Leyendas” se perfila como uno de los máximos candidatos a conseguir el ascenso.