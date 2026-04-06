Blas Díaz guía el estreno triunfal de Encarnación FC en la Intermedia

La paridad se rompió cuando apenas alcanzando el primer cuarto del encuentro. En la frontal del área, justo al borde de la medialuna, el mediocampista Blas Díaz se hizo cargo de un tiro libre que terminaría siendo una obra de arte. Con un sutil toque de su botín derecho, acarició el balón para que este superara la barrera de forma limpia. El esférico se incrustó en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Héctor Espínola, cuya estirada solo sirvió para añadirle dramatismo y espectacularidad a una ejecución perfecta que significó la apertura en el marcador.

El complemento no dio respiro al equipo local. Apenas iniciada la segunda mitad, William Casanova sacudió la banda derecha con una irrupción pura potencia. En su intento por frenarlo, Isaías Fretes evidenció su falta de oficio al derribar al atacante dentro del área cuando este ya se disponía a ganar la línea de fondo. El árbitro no dudó en señalar el punto penal. Nuevamente, Blas Díaz tomó la responsabilidad y, con un remate potente dirigido al techo de la red, sentenció el 2-0. Aunque Espínola adivinó la dirección del disparo, la violencia del impacto hizo que cualquier intento de desvío fuera imposible, sellando así el doblete.

Síntesis del partido

Estadio: Emiliano Ghezzi (Barrio Vista Alegre). Árbitro: Jonathan González. Asistentes: César Caballero y Lucio García. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Fernando de la Mora (0): Héctor Espínola; Aquiles Palacios, José Ojeda, Ronald Borja e Isaías Fretes; Isaías Gavilán (46’ Rossney Aquino), Ariel Benítez (82’ Elías Bóveda), Derlis Benítez y José Ayala (62’ Alan Valenzuela); Carlos Candia (46’ Luciano Taboada) y Luis Galeano. D.T.: Miguel Cristaldo.

Encarnación FC (2): José Aquino; Juan Roldán, Ismael Benegas, Aarón Troche (87’ Víctor Benítez) y Éver Cáceres (87’ Francisco Salinas); Nelson Sanabria (81’ Enrique Balbuena), Blas Díaz, Christian Martínez y William Casanova; Antonio Samaniego (73’ Marcos Machuca) y Derlis Ortiz (81’ Alberto Mongelós). D.T.: Héctor Marecos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Goles: 15’ y 53’ Blas Díaz, el segundo de penal (E). Amonestados: 32’ Aquiles Palacios, 64’ José Ojeda, 70’ Ronald Borja y 78’ Rossney Aquino (FM); 60′ Blas Díaz, 83’ Enrique Balbuena y 90’+6’ Marcos Machuca (E).

Villa Hayes y Encarnación, los próximos destinos

Luego de su caída en casa, Fernando de la Mora tendrá que salir de la capital para intentar recuperar los puntos perdidos. El conjunto del barrio Vista Alegre se trasladará al Chaco para enfrentarse al 12 de Junio de Villa Hayes. El compromiso está marcado para el domingo 12 de abril a las 10:00 en el estadio Facundo De León Fossati.

Por otro lado, el flamante ganador de la primera fecha, Encarnación Fútbol Club, buscará ratificar su gran inicio ante su gente. El equipo itapuense recibirá en el estadio ueno Villa Alegre al Deportivo Santaní, en un duelo que cerrará la jornada el lunes 13 de abril a las 17:00. El elenco de la “Perla del Sur” intentará aprovechar el envión anímico del doblete de Blas Díaz para hacerse fuertes en su feudo.