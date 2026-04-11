Agónica victoria del “Potro”

Con el doblete de Jorge Quintana, Sportivo Carapeguá pudo vencer al duro 3 de Noviembre, que parecía tener abrochado el empate hasta que una distracción defensiva en tiempo adicional le costó muy caro.

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El “Potro” está llamado a ser uno de los grandes protagonistas del torneo de la segunda categoría de nuestro fútbol, aunque su juego aún requiere de algunos ajustes para lograr buenos resultados, sobre todo de visitante.

A continuación los detalles del cotejo, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Gedidías Zacarías. Asistentes: Cristóbal Alderete y Digno Salinas. Cuarto árbitro: Juan Jara.

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Sportivo Carapeguá: Juan Flores; Ulises González (66’ Hugo González), Mílver Aquino (46’ Denis Acosta), Jorge Rodríguez y Ricardo Cardozo; Juan Barrios (88’ Hugo Esquivel), Fernando Vega, Gustavo Medina y César Rolón (51’ Iván Salcedo); Jorge Quintana y Derlis Mereles (51’ Braian Brítez). D.T.: Hugo Marcelo Ovelar.

3 de Noviembre: Alan Vento; Rodolfo López, Alexis Prieto, Jesús Godoy y Hugo Aquino; Diego Álvarez (74’ Mauricio Caballero), Marcos Riveros, Orlando Gallardo (78’ Alexis González) y Francisco López; Juan Sánchez (46’ Rodrigo Arévalo) e Iván Maciel (65’ Ángel Gómez). D.T.: José Martínez.

Goles: 38’ y 94’ Jorge Quintana (SC); 58’ Jorge Rodríguez, en ocntra (3N). Amonestados: 3’ Orlando Gallardo y 7’ Alexis Prieto (3N); 13’ Ulises González, 60’ Ricardo Cardozo y 87’ Fernando Vega (SC).