Independiente de Campo Grande deja los puntos en casa ante Sol de América

Tras una primera mitad sumamente disputada que finalizó sin goles, ambos equipos saltaron al complemento con mayor ambición ofensiva. Sin embargo, el local logró romper la paridad a los 71 minutos, momento en el que Dietze mandó el balón al fondo de la red para desatar el festejo en Campo Grande. Pese a los intentos del conjunto Danzarín por igualar las acciones, el “Inde” supo administrar la ventaja para asegurar sus primeros tres puntos.

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Mirando hacia la tercera fecha, Independiente deberá visitar a Resistencia SC. Cabe destacar que “Resi” se enfrentará este domingo a Tacuary, que oficiará de local en el estadio del Martín Ledesma de Capiatá. Por su parte, el cuadro azul de Villa Elisa buscará recuperarse recibiendo en su feudo al Deportivo Capiatá. Precisamente, el conjunto capiateño será el encargado de cerrar la presente jornada cuando reciba el lunes, en su propio estadio, a uno de los benjamines de la categoría: el Paraguarí AC.

Estadio: Ricardo Grégor (Campo Grande). Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Aníbal Esteche y Ricardo Ortiz. Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

Independiente CG (1): Fabio Rojas; Diego Aguada, Carlos Rolón, José Portillo y Rogelio Espínola (78’ Rafael Román); Dramane Diarra (78’ Denis Zárate), Carlos Gavilán (60’ Carlos Burgos), Nicolás Rojas (67′ Aldo Vera) y Víctor Rivarola; Francisco Morel (78’ Kevin Lezcano) y Sergio Daniel Dietze. D.T.: Pablo Caballero.

Sol de América (0): Tulio Schwarz; Pablo Aranda, Juan Patiño, Joel Jiménez y Jorge Formigli; Fabricio Arce (82’ Alfredo Martínez), Ángel Aguayo (77’ Lucas Guiñazu) y Edgardo Orzusa (46’ Víctor Argüello); Fernando Ruiz Díaz, Sergio Bareiro (58’ Marcos Gaona) y Jorge Mora (58’ Jorge González). D.T.: Aldo Bobadilla.

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Gol: 71’ Sergio Daniel Dietze (ICG). Amonestados: 64’ Rogelio Espínola y 85′ Kevin Lezcano (ICG); 90′+1′ Lucas Guiñazú (SA). Expulsado: 82’ Aldo Vera (ICG).