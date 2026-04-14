Capiatá derrota en casa a Paraguarí

La diferencia en juego del Deportivo Capiatá fue tan clara que en el primer tiempo configuró la goleada sobre Paraguarí, que en la complementaria pudo llegar al descuento.

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El Escobero llegó a cuatro puntos, mientras que el Toro quedó con tres, luego de su estreno victorioso en el circuito, al que llegó tras la conquista del título del Nacional Interligas de la Unión del Fútbol del Interior.

Los detalles del enfrentamiento, facilitados por la central de nuestro balompié, son los siguientes:

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Noel Duarte. Cuarto árbitro: Samuel Morales.

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Capiatá: Aldo Bareiro; Cristian García, Guido Verdún, Ángel Lezcano y Marcelo Benítez; José Escurra, Jonatan Benítez (60’ Juan Garay), Justo Figueredo y Antonio Bareiro (83’ Eduardo Estigarribia); Orlando Bogado (64’ Walter Gaona) y Jorge Benítez. D.T.: Troadio Duarte.

Paraguarí: Jorge Chena; Alfredo Duarte, Víctor Benítez, Gustavo Villamayor y Pedro González; Diogo Portillo (60’ Óscar Cabrera), Willian Candia (46’ Diego Godoy), Adolfo Mendoza (60’ Juan Gauto) (70’ Carlos Ruiz) y Josué Bazán; José Godoy (46’ Víctor Villalba) y Roland Escobar. D.T.: Enrique Vera.

Goles: 24’ Jorge Benítez, de penal, 32’ José Escurra y 40’ Antonio Bareiro (C); 55’ Víctor Villalba (P). Amonestados: 20’ Jonatan Benítez, 37’ Justo Figueredo, 92’ Aldo Bareiro y 96′ Juan Garay (C); 24’ Víctor Benítez, 30’ José Godoy, 44’ Adolfo Mendoza, 63’ Roland Escobar y 91’ Alfredo Duarte (P). Expulsados: 61’ José Escurra y 75’ Troadio Duarte -DT- (C).