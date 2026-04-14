Primer grito triunfal de Santaní

Fue un resultado sorpresivo, ya que Encarnación había ganado en la primera fecha, mientras que Santaní había caído por goleada contra el novel Paraguarí AC.

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Sin embargo, el elenco albinegro del segundo departamento pudo establecer una diferencia clara de dos goles, el local pudo descontar hasta que en tiempo adicional, Santaní aplicó el golpe de gracia.

Los detalles del encuentro, facilitados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Estadio: Villa Alegre. Árbitro: Juan Eduardo López. Asistentes: Víctor Dávalos y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Nelson Palma.

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Encarnación FC: José Aquino Allende; Juan Roldán, Ismael Benegas (46’ Víctor Benítez), Aarón Troche y Éver Cáceres; Nelson Sanabria (64’ Marcos Machuca), Blas Díaz (64’ Alberto Mongelos), Christian Martínez y William Casanova (83’ Pablo Alvarenga); Antonio Samaniego y Derlis Ortiz (64’ Enrique Balbuena). D.T.: Héctor Marecos.

Santaní: Gustavo Arévalos; Elián Vogado, Fernando Arce, Martín Giménez y Richard Araújo; Marcelo González (82’ Richar Mendoza), Herminio Vera, Brahian Martínez y Aldo Villalba (71’ Adrián Mereles); Arnaldo Zárate y Juan Mereles (71’ Enrique Estigarribia). D.T.: Robert Gauto.

Goles: 13’ Juan Mereles, 18’ Aldo Villalba y 94’ Richar Mendoza (S); 36’ William Casanova (E). Amonestados: 60’ William Casanova (E) y 85’ Adrián Mereles (S).